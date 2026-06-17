Mutuactivos pone el foco en los hoteles como oportunidad de inversión

El horizonte de inversión del fondo es de seis años y la inversión mínima requerida es de 50.000 euros.

Stoneweg asesora en la identificación y estructuración de oportunidades de inversión, mientras que Mutuactivos gestiona las inversiones y los riesgos.

El fondo apuesta por la rehabilitación y reposicionamiento de hoteles, buscando crear valor mediante la modernización y optimización de activos existentes.

Mutuactivos ha lanzado el fondo Mutuafondo Hospitality, centrado en la inversión hotelera en el sur de Europa, especialmente en España, Italia y Portugal.

El turismo se ha convertido en una de las grandes tendencias con potencial desde el punto de vista inversor. En 2025, España alcanzó la cifra récord de 97 millones de turistas y las perspectivas siguen siendo muy favorables para los próximos años.

En los últimos ejercicios, el gasto por turista no ha dejado de crecer y ha permitido que este segmento ya suponga en torno al 20% del PIB nacional.

En este contexto, Mutuactivos ha identificado una oportunidad de inversión en este ámbito, concretamente en el segmento hotelero. Borja Martiarena, director de Inversiones Inmobiliarias de la entidad del Grupo Mutua Madrileña, considera que este mercado ofrece una alternativa de inversión interesante descorrelacionada de los activos tradicionales (renta fija y renta variable) y muy válida para diversificar carteras.

Con este objetivo, en la gestora han lanzado Mutuafondo Hospitality, un fondo de capital riesgo que apuesta por el potencial hotelero del sur de Europa, principalmente de los establecimientos ubicados en España, Italia y Portugal.

Martiarena asegura que esta región continúa consolidándose como uno de los mercados hoteleros con más atractivo y potencial del continente por varios factores: su liderazgo turístico global (el sur de Europa concentra cerca del 20% del turismo mundial), el crecimiento estable de la demanda internacional, la limitada oferta de nueva construcción en ubicaciones prime y el alto porcentaje de stock hotelero pendiente de modernización.

“Todo ello continúa ofreciendo una ventana clara de oportunidad para estrategias activas de inversión”, apunta.

Invertir para crecer

La estrategia del fondo se centra de forma principal en la rehabilitación y el reposicionamiento de activos hoteleros. “Consideramos que es en este segmento en el que existe una mayor oportunidad de creación de valor en el sur de Europa, dado el parque relevante de activos susceptibles de transformación. Hay un buen número de hoteles familiares que necesitan reposicionarse, invertir y adaptar las infraestructuras a lo que requiere el cliente final”, señala Martiarena.

“Nuestro enfoque se basa en identificar activos con recorrido de mejora y ejecutar sobre ellos una estrategia activa y disciplinada de creación de valor, apoyada en tres palancas principales: optimización de la gestión operativa para mejorar ingresos y eficiencia, adecuación o reforma de los inmuebles y redefinición de su posicionamiento comercial para adaptarlos a una demanda cada vez más orientada a recibir experiencias diferenciales”, añade el experto.

En colaboración con Stoneweg

Mutuactivos SGIIC se encarga de la gestión de las inversiones del fondo, así como del control y gestión de sus riesgos.

Por su parte, Stoneweg, entidad de inversiones alternativas especializada en real assets, asesora en la identificación de oportunidades y en el diseño y estructuración de las operaciones de inversión y desinversión, apoyando también el seguimiento y monitorización de las inversiones durante toda la vida de las mismas.

Con vistas a largo plazo

El horizonte de inversión de Mutuafondo Hospitality se sitúa en torno a los 6 años. “Dedicaremos de uno a tres años a la adquisición y transformación de establecimientos y los siguientes a la estabilización del activo. Este horizonte nos permite contar con la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las condiciones de mercado en cada momento”, explica Martiarena.

La inversión mínima para entrar en el fondo es de 50.000 euros.