Los depósitos a plazo fijo siguen creciendo en 2026: Banca March eleva la rentabilidad al 2,50% TAE en 12 meses

El ahorro de las familias marca récords en España, y justo ahora tiene sentido el depósito a plazo fijo de Banca March con rentabilidad garantizada en 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA Los depósitos de las familias españolas alcanzan un récord histórico de 1,102 billones de euros en abril, con un crecimiento interanual cercano al 5%. Banca March lanza el Depósito Flexible Avantio a 12 meses con una rentabilidad garantizada del 2,50% TAE, exclusivo para nuevos clientes hasta el 30 de junio. El producto permite inversión desde 30.000€ hasta 300.000€, intereses al vencimiento y opción de cancelación anticipada con rentabilidad reducida. Banca March destaca por su solvencia (ratio CET1 del 26,32%) y protección del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000€ por titular y entidad.

El ahorro familiar en España consiguió en abril un nuevo máximo histórico: los depósitos de las familias alcanzaron los 1,102 billones de euros, lo que supone un nuevo récord y un crecimiento interanual cercano al 5%, según datos del Banco de España. Aunque el ritmo de crecimiento se haya moderado —el incremento mensual ha sido de apenas 600 millones de euros—, seguimos en máximos.

Es decir, que nuestro sistema de ahorro se encuentra ahora en una fase de crecimiento contenido, a la par que los tipos de interés del Banco Central Europeo han entrado en una fase de normalización. Así que es momento de volver a un perfil de ahorro más prudente, y por eso los depósitos a plazo fijo son uno de los mejores productos financieros para obtener rentabilidad sin asumir riesgos. Entre las opciones actuales, el Depósito Flexible Avantio a 12 meses de Banca March destaca con una rentabilidad del 2,50% TAE (2,50% TIN) garantizada en 2026.

Las prioridades de ahorro en 2026: seguridad por encima de volatilidad

Banca March

El comportamiento en Europa confirma un cambio de ciclo: los hogares priorizan cada vez más los productos de bajo riesgo frente a otras alternativas vinculadas a la renta variable. Además, la incertidumbre geopolítica, la normalización de los tipos de interés y la volatilidad de los mercados han reforzado una tendencia que llevábamos meses intuyendo.

Al mismo tiempo, los datos del Banco Central Europeo sobre tipos de interés de depósitos en la zona euro se sitúan entre el 2% y el 2,7%, con algunas diferencias entre entidades y mercados nacionales. Lo cierto es que en España no es muy habitual ahora mismo encontrar un depósito al 2,50% TAE como el de Banca March. Eso sí, es una oferta disponible solo hasta el 30 de junio.

Depósitos bancarios a 12 meses sin asumir riesgo

En época de cambios y de inflación, los ahorradores saben que no es momento de obtener una gran rentabilidad, sino de tener seguridad y saber qué va a pasar con su dinero. Y por eso estamos volviendo al depósito bancario a 12 meses:

Rentabilidad garantizada en 2026 . En el caso de Banca March, un 2,50% TAE, aunque bajen los tipos del BCE.

. En el caso de Banca March, un 2,50% TAE, aunque bajen los tipos del BCE. Posibilidad de obtener liquidez parcial o anticipada en algunos productos. El Depósito Flexible Avantio de Banca March sí permite retirar el dinero antes de que finalice el plazo, con una rentabilidad más baja.

En el lado opuesto, las cuentas remuneradas —tipos más variables y sujetos a cambios en las políticas comerciales— y los fondos monetarios —están algo más expuestos a fluctuaciones de mercado— han perdido atractivo en el mercado actual. ¿La razón? Es más importante lo estable que sea el rendimiento a largo plazo que el tipo de interés nominal.

Depósito Avantio a 12 meses: rentabilidad del 2,50% TAE con un horizonte estable

Banca March

En esa búsqueda de estabilidad, el Depósito Flexible Avantio 12 meses de Banca March es una buena manera de obtener rentabilidad garantizada en 2026 a medio plazo. Es un depósito bancario a 12 meses con una rentabilidad fija del 2,50% TAE (2,50% TIN), asegurada desde la contratación hasta el vencimiento, con estas condiciones:

Inversión mínima de 30.000€.

Inversión máxima de 300.000€.

Exclusivo para nuevos clientes.

Intereses abonados al vencimiento.

Contratación 100% digital.

Con este depósito bancario a 12 meses de Banca March, el capital permanece inmovilizado durante un año y genera una rentabilidad al 2,50% TAE desde el primer día. Por ejemplo, si tienes 30.000€ en este depósito fijo, habrás generado 750€ brutos en un año; y con 100.000€, un total de 2.500€ brutos. Es buena opción si no necesitas liquidez inmediata y buscas estabilidad ahora que se han moderado los tipos de interés.

Flexibilidad y solvencia: los dos aspectos que marcan la diferencia

Por lo general, los mejores depósitos de España no suelen ser flexibles y no permiten retirar el dinero antes de tiempo. Al menos, no sin penalizaciones. En cambio, el Depósito Flexible Avantio de Banca March es flexible en este sentido: permite cancelación total en cualquier momento, recuperando todo el capital invertido con una rentabilidad del 1,51% TAE aplicada al tiempo que el depósito haya estado abierto.

Por supuesto, este depósito de Banca March está inscrito en el Fondo de Garantía de Depósitos de España, que protege hasta 100.000€ por titular y entidad.

Y otra razón que te ayudará a tomar la decisión es que Banca March es el banco más solvente de España, con un ratio CET1 del 26,32%, frente a una media nacional del 13,09%. Además, tienen una valoración de 8,74 sobre 10 en satisfacción de clientes, según datos de STIGA, y el ratio de morosidad más bajo del sistema financiero español.

¿Seguirán siendo atractivos los depósitos en los próximos meses? Las previsiones apuntan a una estabilización o ligera bajada de los tipos de interés en 2026, según las proyecciones del BCE, así que es buena opción aprovechar esta rentabilidad garantizada del 2,50% TAE en el Depósito Flexible Avantio de Banca March solo durante el mes de junio.

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