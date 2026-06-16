Samaipata ficha a 15 ejecutivos de Airbnb, Google, N26 o Spotify para asesorar a sus startups

El acompañamiento operativo se considera cada vez más decisivo para los emprendedores a la hora de elegir inversor, más allá del capital aportado.

La iniciativa sigue el modelo de fondos estadounidenses como Andreessen Horowitz y Sequoia, poco habitual aún en Europa para fondos de etapas tempranas.

Estos expertos ofrecerán apoyo especializado en áreas como tecnología, crecimiento, internacionalización, talento y salud mental de los fundadores.

Samaipata ha creado una red de 15 ejecutivos sénior de empresas como Airbnb, Google, N26 y Spotify para asesorar a sus startups.

El fondo de venture capital paneuropeo Samaipata ha lanzado una red de operating partners con la que apoyará a sus startups más allá del capital.

La red, compuesta por 15 ejecutivos sénior procedentes de compañías tecnológicas como Airbnb, Microsoft, Google, Dropbox, BlaBlaCar, Spotify o N26, ofrece asesoramiento especializado a las participadas del fondo en áreas críticas como tecnología, crecimiento, internacionalización, talento y salud mental de los fundadores de su cartera.

La iniciativa sigue el modelo que fondos como Andreessen Horowitz (a16z) o Sequoia llevan más de una década construyendo en Estados Unidos. En Europa, sin embargo, la mayoría de los fondos de etapas tempranas todavía no han desarrollado este nivel de soporte de forma estructurada.

Los operating partners se activarán en función del momento y el reto concreto de cada startup.

Entre ellos, están Andrea Finnegan (Airbnb), Laura Rueda (Microsoft AI), Paulo Rodriguez (con trayectoria en Google, Amazon, Vanta o Dropbox), Laura Ryan (SoSafe), Stephan Lagraulet (N26) o Nadini Sathiyarajan (ex de Spotify, Qonto y Sorare).

También destacan Emmanuel Martin-Chave (DataGuard), Maria Fosarello (Welcome to the Jungle), Matt Turzo (antes en Groupon, Lyft y Wind Mobility), Maurice Whelan (ex de PayPal, Airbnb y Stripe), Jessica Romano (con roles de liderazgo en cuatro unicornios SaaS de EEUU y Europa) o Lee Clancy (ex Prosus/Naspers).

Completan la red Wais Shaifta (Co-op), Ligia Sabillón (Docplanner) y Roberto Cruz (ex de Idoven y Ontruck).

Soporte operativo

El soporte operativo se ha convertido en un criterio de selección relevante para los fundadores en el momento de elegir inversor. Más allá de la valoración, los emprendedores evalúan el acceso a redes de expertos, la experiencia práctica que hay detrás del fondo y la capacidad de acompañar en los momentos críticos del crecimiento.

El nivel de acompañamiento que ofrece Samaipata hasta ahora sólo estaba al alcance de fondos con más de 1.000 millones de euros bajo gestión. En su caso, son 150 millones los que gestiona en empresas tecnológicas en etapas tempranas.

"Cuando fundé La Nevera Roja, entendí que hay momentos que definen el rumbo de una empresa y para los que el capital, por sí solo, no te prepara. Nos habría gustado tener cerca a alguien que ya hubiera recorrido ese camino. Por eso decidimos desarrollar esta red, para poner ese tipo de experiencia al alcance de los emprendedores con los que trabajamos", señala José del Barrio, socio fundador de Samaipata.