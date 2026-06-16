Causa Prima consigue 8,6M en la ronda presemilla más importante de España y liderada por Creandum

Fundada por el equipo de Taulia y Finoa, ambas unicornio, Causa Prima destinará los fondos a ampliar sus equipos de producto e ingeniería en Madrid y Múnich.

La compañía ha desarrollado una red de inteligencia artificial que permite a agentes automatizar procesos financieros B2B entre empresas, resolviendo disputas y gestiones en tiempo real.

La inversión ha contado con la participación de Kfund, HelloWorld, Angel Invest y destacados business angels de empresas como Qonto, Pennylane, SAP, ING, SoFi, Lidl y DeepMind.

Causa Prima ha cerrado una ronda presemilla de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) liderada por Creandum, la mayor de este tipo en España.

Causa Prima, la compañía que desarrolla la primera red de inteligencia artificial agente a agente para las finanzas B2B, ha cerrado una ronda presemilla de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) liderada por Creandum, con la participación de Kfund, HelloWorld y Angel Invest.

También han entrado destacados business angels procedentes de compañías como Qonto, Pennylane, SAP, ING, SoFi, Lidl y DeepMind. La operación se posiciona como la ronda presemilla más importante de una empresa en España.

La compañía presenta una red que conecta a compradores y proveedores empresariales dentro de un mismo sistema para que agentes de inteligencia artificial puedan gestionar de forma autónoma procesos financieros que hasta ahora requerían intervención humana.

Disputas sobre facturas, aprobaciones, negociación de condiciones de pago o solicitudes de pronto pago son resueltas directamente entre agentes de IA en tiempo real. La empresa cuenta ya con más de 3.000 usuarios activos en su red.

Por ejemplo, en una empresa industrial con 5.000 proveedores activos, una única factura en disputa puede desencadenar hoy una cadena de correos que se prolonga durante semanas. Con la infraestructura desarrollada por Causa Prima, los agentes de ambas partes pueden resolver la incidencia en cuestión de segundos y bajo las mejores condiciones posibles para ambas organizaciones.

La compañía ha sido fundada por el equipo detrás de Taulia, adquirida por SAP, y de la fintech institucional Finoa, ambas compañías las cuales consiguieron alcanzar la categoría de unicornio. Se trata de Maex Ament, Henrik Gebbing y Philip Stanislaus.

Los fondos se destinarán a ampliar los equipos de producto e ingeniería de la compañía entre Madrid y Múnich.