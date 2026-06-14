Lift AM amplía su fondo de servicios profesionales a 40M con coinversiones para hacer más compras de entidades

La estrategia se basa en participaciones minoritarias en empresas con ingresos recurrentes, evitando negocios excesivamente personalistas y apostando por el acompañamiento y la financiación para el crecimiento.

Lift AM planea un cierre definitivo del vehículo en diciembre y estudia una segunda edición con capacidad base de 50 millones, ampliable hasta 90 millones con coinversiones.

El fondo, centrado en compañías de servicios profesionales, financieros e inmobiliarios, ha recibido gran interés y ya ha comprometido 15 millones en menos de un año.

Lift AM amplía su fondo de servicios profesionales a 40 millones de euros con coinversiones para aumentar adquisiciones de empresas del sector.

Hace casi un año, Lift AM dio un paso decisivo en su estrategia de inversión alternativa con el lanzamiento de Lift Professional Services SCR, un fondo centrado en la inversión en directo en compañías proveedoras de servicios profesionales, financieros e inmobiliarios.

La idea por aquel momento era que el fondo aspiraba a contar con un tamaño máximo de 20 millones de euros, con Lift AM comprometiendo el 10% del total previsto.

Once meses después, la firma ya tiene comprometidos 15 millones, y los socios de Lift han puesto algo más, un 15%.

Con este fondo, "queremos ser el socio que nos hubiera gustado tener cuando al principio de nuestro recorrido Lift AM sólo tenía 50 o 100 millones", resumen Ana Espárrago, socia de Private Equity de Lift AM y responsable de la estrategia de Lift Professional Services SCR.

Con el boom experimentado por este sector el último año, un sector el de los servicios profesionales (despachos de abogados, consultoras, auditoras, gestoras de activos, corredores de seguros o brókeres inmobiliarios) que está "en consolidación", la estrategia ha recibido gran interés por parte de los inversores.

Tanto es así que Lift ha abierto la potencia de fuego del fondo a 40 millones de euros con coinversiones, y planea hacer un cierre definitivo del vehículo hacia diciembre de este año.

E, incluso, ya tiene en mente una segunda añada con capacidad base para unos 50 millones, que escalaría a entre 80 y 90 millones de euros con coinversiones para el próximo ejercicio.

En un año, han recibido más de 150 propuestas de adquisición de firmas. Ya tienen dos participadas en cartera y otras tres más en radar. Su universo es el lower mid-market.

A las potenciales compañías a adquirir les dicen que "nosotros no venimos a mandar, sino a apoyar", dado que "somos meros acompañantes de esas empresas como un consultor de cabecera". Por eso descartan establecer verticales temáticos o sectoriales de consolidación.

Irrupción de la IA

"En un momento como el actual, los servicios profesionales son como el software. Ingresos muy recurrentes, márgenes relevantes por encima del 20% y contratos a largo plazo donde el único riesgo, es el riesgo persona. Por eso entramos con minorías y en negocios poco personalistas, para mitigar el riesgo persona", detalla Espárrago sobre la estrategia.

Como pone en contexto, "con la inteligencia artificial, hay gente que se va a disparar, y otros que se van a caer". Y en Lift saben mucho del despliegue de IA.

Además, "los ejecutivos muchas veces se encuentran solos y no quieren vender su proyecto a un gran fondo para consolidar como es habitual en otros sectores, simplemente quieren financiación y acompañamiento para crecer y dar un nuevo rumbo a la marca, el negocio o los procesos internos, para compras entre socios, o para la adquisición de un competidor".

"Queremos ser vuestro mejor consejero", lanza un mensaje al mercado la responsable del fondo, que tiene previsto distribuir dividendos o partes de caja a partir del cuarto año -su estrategia dura una década- y dar un retorno neto en torno a las 3,5 veces.