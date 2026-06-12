Mutua Madrileña logra una rentabilidad del 8,4% en inversiones en activos alternativos

Mutua prioriza las coinversiones junto a gestores especializados para estar más cerca de los activos reales, mejorar la eficiencia de costes y reforzar el control sobre las operaciones.

La aseguradora mantiene su apuesta por los activos no cotizados, buscando aumentar su peso en la cartera del 10% al 15% de manera gradual y disciplinada.

El principal motor de crecimiento fue el buen comportamiento de las inversiones en infraestructuras, mientras que el private equity tuvo un rendimiento más moderado por la depreciación del dólar.

Mutua Madrileña obtuvo una rentabilidad del 8,4% en su cartera de inversiones no cotizadas en 2025, gestionando un patrimonio de 641 millones de euros.

La cartera de inversiones no cotizadas del Grupo Mutua cerró el ejercicio 2025 con una rentabilidad del 8,4%. Este resultado confirma la solidez de su estrategia en inversiones alternativas a largo plazo, ámbito en el que la compañía ya gestiona un patrimonio de 641 millones de euros.

El motor principal de este crecimiento fue el excelente comportamiento de las inversiones en infraestructuras. Así lo explica Antonio Morales, director de Inversiones No Cotizadas de Mutua Madrileña y Mutuactivos, quien destaca la buena evolución de este segmento frente al private equity.

Este último registró un rendimiento "más moderado que en otros ejercicios, afectado además por la depreciación del dólar".

A pesar de ello, el grupo asegurador presidido por Ignacio Garralda mantiene su apuesta por los activos no cotizados como un elemento estructural y diversificador de su cartera.

Su estrategia combina la inversión en infraestructuras y private equity (las dos categorías con mayor peso), junto a activos inmobiliarios, deuda privada y capital riesgo. Esta gestión prudente permite a la entidad obtener retornos de distintas fuentes y, sobre todo, reducir la dependencia de los vaivenes de los mercados cotizados.

Alianzas estratégicas

Dentro de este plan, Mutua concede especial importancia a las coinversiones junto a gestores especializados. Esta fórmula le permite estar más cerca de los activos reales, mejorar la eficiencia de costes, reforzar el control sobre las operaciones y maximizar su aportación al balance global del grupo.

Actualmente, las inversiones no cotizadas representan alrededor del 10% de la cartera de Mutua, pero la hoja de ruta de la aseguradora contempla elevar este peso hasta el 15%.

Eso sí, el incremento se realizará de forma paulatina y disciplinada, adaptando el ritmo al entorno macroeconómico y a las necesidades de liquidez de la compañía.

"Dicho aumento debe entenderse como un proceso gradual condicionado tanto por el crecimiento del balance de Mutua como por la evolución del valor de los activos existentes y la dinámica de desembolsos y distribuciones típica de la inversión a través de compromisos", aclara Antonio Morales.

Con este enfoque, Mutua Madrileña refuerza el papel de los activos no cotizados como un elemento estructural de su estrategia de inversión, apoyado en una gestión prudente del riesgo y en una visión de largo plazo.