Mutuactivos apoyará a la Fundación Prodis con su fondo solidario

La Fundación Prodis lleva más de 25 años acompañando a personas con discapacidad intelectual y busca con este proyecto generar nuevas actividades y empleo protegido.

El fondo realizará dos donaciones: una en diciembre de 2026 y otra en abril de 2027, para potenciar nuevas oportunidades laborales adaptadas y apoyadas.

La donación financiará la ampliación del Centro Especial de Empleo de la Fundación Prodis, favoreciendo la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

Mutuactivos SGIIC apoyará a la Fundación Prodis donando el 100% de las participaciones de la clase D de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario, FI.

Mutuactivos SGIIC refuerza su acción social con una nueva iniciativa, en este caso, con la Fundación Prodis, según ha anunciado este miércoles.

La gestora de Mutua Madrileña ha reabierto la clase D de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario, FI para apoyar a esta entidad que trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

En concreto, Mutuactivos SGIIC donará el 100% de las participaciones de la clase D suscritas por los partícipes en su fondo de inversión para financiar el proyecto “Ampliación del Centro Especial de Empleo de la Fundación Prodis”, cuyo fin es favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y ayudarles a conseguir un empleo estable y adaptado, con apoyos personalizados, que les permita reforzar su autonomía personal, social y económica.

El fondo realizará dos donaciones con las suscripciones recibidas de los partícipes. La primera se llevará a cabo en diciembre de 2026 y la segunda, en abril de 2027.

Fundación Prodis acompaña desde hace más de 25 años a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Con la ampliación de su Centro Especial de Empleo, creado en 2011, quieren fomentar el empleo de las personas con discapacidad intelectual en un entorno protegido. “Este proyecto de ampliación busca generar nuevas líneas de actividad, que favorezcan a su vez, la creación de nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual”, comentan.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC, asegura que es un placer poder colaborar con una entidad como Fundación Prodis, volcada en ayudar a personas con discapacidad y a sus familias. “El proyecto de ampliación de su Centro Especial de Empleo ayudará a mejorar su empleabilidad y a mejorar, por tanto, su autonomía y su calidad de vida. Desde Mutuactivos SGIIC queremos contribuir con esta pequeña ayuda a mejorar la realidad de este colectivo y de sus familias”, afirma Ussía.