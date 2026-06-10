AltamarCAM lanza un fondo de 200M para invertir en los activos de capital riesgo de EQT

EQT es actualmente la mayor gestora de mercados privados en Europa, y ha realizado importantes operaciones en España como la compra y venta de Idealista y la adquisición de Adevinta.

La inversión estará disponible para clientes institucionales y minoristas de banca privada españoles, con un mínimo de 50.000 euros.

El fondo, llamado EQT Private Equity AC FCR, tendrá una duración inicial de diez años, ampliables hasta trece.

AltamarCAM lanza un fondo de hasta 200 millones de euros para invertir en fondos de capital riesgo gestionados por la sueca EQT Partners.

AltamarCAM mira hacia el norte de Europa. La gestora española ha lanzado un fondo de hasta 200 millones de euros de capacidad para invertir en las mejores estrategias de capital riesgo de la sueca EQT Partners.

El vehículo en cuestión, EQT Private Equity AC FCR, invertirá con enfoque geográfico global en fondos gestionados o asesorados por EQT.

Su duración será de diez años, ampliables por periodos sucesivos de un año hasta los 13 en total, si la firma lo considera oportuno por las condiciones del mercado en ese momento o ante la imposibilidad de desinvertir.

La gestora hispanoalemana venderá su nuevo fondo a clientes institucionales y minoristas de banca privada españoles, a partir de 50.000 euros.

Fuentes cercanas aseveran que su nueva iniciativa responde a la necesidad de los clientes españoles de tener acceso directo a gestoras de primer nivel. En este sentido, a finales de 2024 AltamarCAM también sacó al mercado un fondo de 200 millones para invertir en las estrategias más exclusivas de Bain Capital. Aunque en ese caso el mínimo eran 100.000 euros.

Historia de EQT

Con 266.000 millones de euros en activos administrados, EQT es la mayor gestora de mercados privados en Europa. De hecho, la UE ha seleccionado a EQT para gestionar su fondo Scaleup Europe de 5.000 millones.

Entre otras operaciones en España, por ejemplo, EQT ha realizado la compra, expansión y posterior venta con éxito de la plataforma inmobiliaria Idealista, así como de la empresa de diagnósticos avanzados en el área de fertilidad Igenomix.

Y, más recientemente, ha adquirido Adevinta, la plataforma de anuncios clasificados online con marcas como Coches.net, InfoJobs, Milanuncios o Fotocasa.

El lanzamiento llega un trimestre después de que Mercer (Marsh & McLennan) anunciara que adquiere el 100% de AltamarCAM a Permira y el resto de socios. Si bien, como publicó este periódico, la división de fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) de Altamar se mantendrá independiente de Mercer.

Así, Altamar Advisory Partners mantendrá la marca y seguirá liderada por Jaime Fernández-Pita, José Epalza y Ramón Peláez.