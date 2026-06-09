La patronal de las gestoras capta a Vanguard o Crescenta como nuevos socios

Inverco propone una reforma fiscal similar al modelo vasco y aboga por el autoenrolment en los planes de pensiones de empleo para reforzar el ahorro a largo plazo.

El presidente de Inverco alerta sobre los efectos negativos para el ahorro a medio y largo plazo si no se revierten las restricciones en las aportaciones a planes de pensiones.

La patronal de las gestoras ha sumado tres nuevos socios en el último año: Vanguard, Crescenta Investments y Tesys Activos Financieros.

Inverco ha celebrado su Asamblea General y ha elegido a nuevos presidentes para las agrupaciones de fondos, nombrando a Belén Blanco (BBVA AM) y Robert Roig (VidaCaixa).

Inverco ha celebrado este martes su Asamblea General, donde se han elegido los nuevos presidentes de las agrupaciones, que al mismo tiempo son vicepresidentes de la asociación.

Belén Blanco será la próxima presidenta de la Agrupación de IIC (fondos de inversión y sicav), en representación de BBVA Asset Management. Mientras que Robert Roig será presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones, en representación de VidaCaixa.

En los últimos doce meses, se han incorporado tres nuevos miembros a la patronal de las gestoras: el gigante norteamericano de los fondos indexados y pasivos Vanguard, así como Crescenta Investments y Tesys Activos Financieros.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha remarcado, durante la celebración de la Asamblea General de la asociación, de "efectos demoledores" en el ahorro a medio y largo plazo para la jubilación en caso de no revertirse la reducción experimentada en 2021 y 2022 de las aportaciones a los planes de pensiones y si no se nivelan los límites de aportación en los mismos.

Desde Inverco, exigen una nivelación de los sistemas de los límites de aportación, puesto que "se han eliminado o reducido drásticamente".

En concreto, el presidente ha cifrado en 31.000 millones de euros que dejarían de gestionar las familias españoles en fondos de pensiones en 2030, unos 51.400 millones de euros menos de ahorro en planes individuales o 75.200 millones menos en total en 2040.

Esta última cifra "sería más del doble de lo que tenemos solo en el sistema de pensiones", ha recalcado durante su intervención.

Dentro del ámbito de los fondos de pensiones, Inverco ha abogado por implementar "una verdadera reforma fiscal" al estilo del País Vasco, tanto en las mayores aportaciones como en nuevas deducciones para las empresas.

En paralelo, y respecto a los planes de pensiones de empleo, Martínez-Aldama defiende el autoenrolment, la adhesión voluntaria de los trabajadores, la obligación de acordar y negociar en convenios colectivos un plan de empleo y el aumento de límites de aportación para autónomos, así como la regulación de la comercialización de los planes de empleo "atascados" en el Parlamento.

En la clausura de su asamblea, ha intervenido José Antonio Fernández de Pinto, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, quien ha indicado que "el refuerzo del ahorro a largo plazo es un elemento relevante en el que los fondos de pensiones están llamados a jugar un papel destacado".