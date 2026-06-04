La crisis del crédito privado se extiende al capital riesgo y Partners Group limita los reembolsos de dos fondos

La crisis del crédito privado, iniciada en fondos ligados a software e IA, se ha extendido ahora al capital privado, afectando a gestoras como Partners Group.

Otros tres fondos permanentes de Partners Group, con activos de 9.700 millones de dólares, también registrarán reembolsos de hasta el 5% en el segundo trimestre.

El fondo Global Value Sicav, domiciliado en Luxemburgo, recibió solicitudes de retirada equivalentes al 9,8% de su valor liquidativo en el segundo trimestre de 2026.

Partners Group ha limitado los reembolsos en dos de sus fondos de capital privado evergreen tras superar el umbral trimestral del 5%.

Tras un par de meses de relativa calma en la crisis mundial del crédito privado ligado a empresas de software e IA, Partners Group ha avanzado que las solicitudes de recompra de un fondo domiciliado en Delaware (Estados Unidos) superarán ligeramente el umbral del 5%, que fija el límite trimestral de retiradas del vehículo, después de que un fondo domiciliado en Luxemburgo de la gestora suiza llegara a registrar peticiones de reembolso equivalentes al 9,8% del valor liquidativo (NAV).

En un comunicado, la firma helvética ha señalado que el sector ha experimentado un período de elevada volatilidad en los flujos de fondos de inversión evergreen -sin vencimiento- abiertos, destacando que la tendencia, que comenzó en los vehículos de crédito privado, recientemente se ha extendido al capital privado.

De este modo, dos de los fondos de capital privado evergreen de la firma, ofrecidos a través del canal de patrimonio privado, se han visto afectados por esta dinámica.

En concreto, ha precisado que el fondo Partners Group Global Value Sicav (GV Sicav), domiciliado en Luxemburgo, ha experimentado una elevada actividad de reembolsos durante el período de reintegros del segundo trimestre de 2026, con solicitudes de retirada que alcanzaron aproximadamente el 9,8% del valor liquidativo.

Además, tras el cierre en mayo del último período de ofertas, la firma suiza estima que las solicitudes de recompra para un vehículo de capital privado evergreen domiciliado en Delaware "superarán ligeramente el umbral del 5% establecido", situándose en aproximadamente el 6% del valor liquidativo, aunque el valor exacto de las solicitudes de recompra, así como el monto exacto que se recomprará, se definirán a finales de julio.

Partners Group estima también que otros tres fondos de inversión permanentes, con un tamaño total de 9.700 millones de dólares (8.353 millones de euros), provenientes principalmente de inversores institucionales, registrarán reembolsos en el segundo trimestre de entre el 3,5% y el 5%.

En este sentido, la gestora ha comunicado reiteradamente a sus clientes y participantes del mercado que sus vehículos de inversión evergreen suelen contar con límites de liquidez de hasta el 5% del valor liquidativo trimestral, y que "estos límites se aplicarán cuando la actividad de reembolsos alcance el umbral establecido".

Limitación de liquidez

"En consecuencia, GV Sicav operará con la limitación de liquidez trimestral del 5%", ha confirmado, añadiendo que está preparada para "aplicar el mecanismo de limitación de liquidez correspondiente a los demás fondos".

"Las características de liquidez están diseñadas para proteger a los inversores a largo plazo y garantizar que la rentabilidad siga estando determinada por la calidad de los activos privados subyacentes, en lugar de por la dinámica de flujos a corto plazo", ha explicado David Layton, consejero delegado de Partners Group, quien ha defendido que la gestora cuenta con una sólida cartera subyacente de empresas de alta calidad que actualmente están llevando a cabo importantes iniciativas de creación de valor con un considerable potencial de crecimiento.

El corralito de Partners Group llega un par de meses después de los producidos en el segmento del crédito privado por parte de gestoras americanas como Blue Owl, Apollo, Ares, BlackRock, Blackstone, Morgan Stanley o Cliffwater. Una crisis que, incluso, se extendió a un fondo inmobiliario europeo de UBS, y ahora toca al capital privado con Partners Group.