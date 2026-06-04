Andbank se sube a la ola católica del Papa con un fondo que invierte con los principios de la Iglesia

Omnes cuenta con un comité ético independiente y certificadores externos para velar por la idoneidad de las inversiones.

La estrategia de inversión excluye sectores como armamento y tabaco, en línea con las directrices de la USCCB y la Conferencia Episcopal Italiana.

El fondo se divide en dos compartimentos: Achieve, centrado en renta fija, e Inspire, orientado a renta variable global.

Andbank ha lanzado el fondo Omnes, que invierte siguiendo los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Andbank, el banco de moda por haber firmado el aval de Enrique Riquelme (Cox Energy) y que permite que el Real Madrid celebre sus primeras elecciones presidenciales con más de un candidato en dos décadas, se sube a la ola católica del Papa con un fondo que invierte con los principios de la Iglesia.

Su filial española ha lanzado el fondo Andbank Omnes, que invierte de acuerdo a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El vehículo se estructura en dos compartimentos: Achieve, enfocado en la preservación de capital con renta fija de alta calidad, e Inspire, orientado al crecimiento a largo plazo mediante una cartera global de renta variable. El fondo está gestionado por los equipos de inversión de la entidad.

Los principios sobre los que se rige el fondo se basan en las directrices de la USCCB (The United States Conference of Catholic Bishops) y la Conferencia Episcopal Italiana. De este modo, evita algunos sectores como armamento, tabaco o actividades incompatibles con los principios de la Iglesia Católica.

Asimismo, Omnes cuenta con un comité ético independiente, encargado de apoyar la gobernanza y la resolución de controversias, así como con certificadores externos que validarán la idoneidad de las inversiones.

El lanzamiento de Andbank se produce apenas un par de días después de que Mutuactivos, en colaboración con Alveus Investing AV, lanzara dos fondos para instituciones y congregaciones religiosas en plena visita a España del Papa León XIV.

La ofensiva comercial de Mutua y Andbank para este colectivo inversor coincide con la visita a España del Papa los próximos 6 a 12 de junio. Su viaje incluirá paradas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.