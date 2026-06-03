Factorial eleva su valoración a 2.150 millones tras levantar 130M en una ronda liderada por General Catalyst

La empresa destinará parte del capital a Alemania, abriendo nueva oficina en Múnich, y continuará su expansión en Francia, Italia y Portugal.

Factorial supera en valoración a compañías como Perk, Cabify, Fever y Typeform, entrando en el ranking de las 20 empresas mejor valoradas de la UE.

La ronda ha sido liderada por General Catalyst, con participación de inversores como Atomico y Four Rivers, y General Catalyst compromete hasta 465 millones de euros adicionales.

Factorial ha cerrado una ronda de financiación serie D de 130 millones de euros, elevando su valoración a 2.150 millones de euros.

Factorial, la principal plataforma europea de IA para la gestión de equipos y recursos humanos, ha cerrado una ronda de financiación serie D de 150 millones de dólares (unos 130 millones de euros), que valora la compañía en 2.500 millones de dólares (2.150 millones de euros) situándola entre las scale-ups más valiosas de España y de Europa.

La ronda está liderada por General Catalyst, que realiza su primera inversión en el capital de Factorial, y cuenta con la participación de otros inversores como Atomico y Four Rivers.

Con esta operación, la compañía se sitúa por delante de Perk, Cabify, Fever y Typeform en valoración dentro del ecosistema español.

De forma paralela a la ronda de capital, General Catalyst ha comprometido hasta 540 millones de dólares (465 millones de euros) adicionales mediante su Customer Value Fund, lo que eleva el capital no dilutivo comprometido a más de 700 millones de dólares (601 millones de euros). Esta estructura asegura la capacidad de crecimiento de Factorial durante los próximos años.

Así, Factorial logra entrar en el ranking de las 20 compañías mejor valoradas de la Unión Europea. Con más de 16.000 empresas en más de 90 países, la empresa española tiene una base de clientes "fiel" y en expansión.

En 2022, la compañía alcanzó el estatus de unicornio, esto es, con una valoración por encima de los 1.000 millones de dólares (860 millones de euros).

Algunos de sus clientes más conocidos son Rosa Clará, Viva Gym, AXA, Freshly Cosmetics, Casavo o Nude Project, entre otros, quienes pueden gestionar nóminas, turnos, gastos o ausencias de sus empleados con Factorial.

Foco en Alemania

Una parte relevante del nuevo capital se destinará a Alemania, que Factorial sitúa como su principal mercado internacional de crecimiento. La compañía abrirá una nueva oficina en Múnich para reforzar su presencia en el país.

Más allá de Alemania, Factorial continuará acelerando en Francia, Italia y Portugal, mercados que ya se encuentran entre los de mayor crecimiento, mientras amplía su equipo global a un ritmo de hasta 50 nuevas incorporaciones por semana.

Tal y como han avanzado sus cofundadores y co-CEOs, Bernat Farrero y Jordi Romero, Factorial cuenta con más de 200 millones de euros disponibles para la adquisición de compañías rivales o complementarias. Hace pocas semanas, compró la gallega YepCode. Y, si bien contemplan una futura salida a bolsa de la firma, "todavía quedan años para ello".