Pedro Escudero (Silverway AM) ficha a un comercial de Magallanes para su fondo, que se lanzará a mediados de junio

El equipo de Silverway AM ya suma 15 personas y prevé crecer hasta 20-25 profesionales en las próximas semanas, reforzando áreas clave como legal, marketing y análisis.

El fondo será UCITS y permitirá invertir desde 500 euros en una estrategia de renta variable global basada en valor, calidad y crecimiento.

El lanzamiento del primer fondo español de bolsa global de Silverway AM, el Silverway Global - Apex Equity Fund, está previsto para la segunda semana de junio.

Pedro Escudero continúa poniendo a punto la maquinaria comercial de su nueva gestora, Silverway Asset Management, ante el inminente lanzamiento de su primer fondo español de bolsa global.

La firma ha contratado a Ignacio Loring, que hasta ahora llevaba toda la relación con inversores retail en Magallanes Value Investors.

Su fichaje se suma a los recientes del equipo de relación con inversores procedentes de entidades como Bestinver (Antonio Díaz, Inés Echeverría y Gabriela Zubia), Beka (Camino Duró, como responsable de Family Office) o Banco Mediolanum (Javier del Pozo). Todos ellos reportan a Luis Beltrami.

Aprovechando su llegada, Escudero ha realizado una gira previa por Sevilla, Bilbao y Barcelona dando a conocer las líneas maestras de lo que será el Silverway Global - Apex Equity Fund.

Un fondo UCITS que permitirá invertir desde 500 euros a todo tipo de inversores en una estrategia de renta variable global basada en valor, calidad y crecimiento.

Estaba previsto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inscribiera el vehículo este fin de semana para comenzar su comercialización el 1 de junio, pero no ha llegado a tiempo. Ahora, la previsión de la gestora es que esté listo para la segunda semana de junio.

Todos estos comerciales se suman a los dos analistas, Andrés Miranda (que procede de D.A. Davidson Companies en Wall Street) y José Blanco (quien trabajó hasta hace poco en Knott Partners-Dorset Management, también en Nueva York), que como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, se incorporaron el pasado mes a la firma española. Ambos cuentan con perfiles como analistas muy complementarios con el de Pedro Escudero.

Con estas incorporaciones, Silverway AM tiene ya un equipo de 15 personas, que cubren las funciones de legal, marketing, operaciones, research y relación con inversores. La gestora incorporará en las próximas semanas a más profesionales con el objetivo de alcanzar próximamente una plantilla de entre 20 y 25 personas.