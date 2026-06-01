Andbank se refuerza en Sevilla con un banquero privado de Bankinter y cartera de 200M

El fichaje sigue la estrategia de expansión de Andbank en la península, similar a la apertura en Extremadura con Juan Alfredo Pinna Cuéllar.

La oficina de Andbank en Sevilla, junto con la de Málaga, administra cerca de 1.000 millones de euros en la región.

Martín Montesinos gestionaba una cartera de clientes valorada en unos 200 millones de euros en activos bajo gestión.

Andbank España refuerza su posición en Andalucía con el fichaje de un banquero privado en Bankinter. El grupo de origen andorrano ha incorporado a José Manuel Martín Montesinos a su oficina de Sevilla.

Martín Montesinos llevaba ochos años y medio en Bankinter como gestor de banca privada en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sevilla. Fuentes del mercado aseguran que su cartera de clientes asciende a unos 200 millones de euros en activos bajo gestión.

El nuevo miembro de Andbank llega a una demarcación que ya administra cerca de 1.000 millones de euros entre las oficinas de Sevilla y Málaga. Su responsable directo será José Manuel Sobrino, director regional de Andbank para Andalucía y Extremadura.

De hecho, la incorporación de Martín Montesinos replica en parte la expansión que supuso a principios de año la llegada del banquero Juan Alfredo Pinna Cuéllar en Badajoz, también desde Bankinter, cuando Andbank completó su cobertura a toda la península ibérica con la apertura de oficina en Extremadura.

Andbank España se ha convertido en el banco de moda por haber firmado el aval de Enrique Riquelme (fundador y presidente de Cox Energy) y que permite que el Real Madrid celebre sus primeras elecciones presidenciales con más de un candidato en dos décadas.

Riquelme y el actual presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez, se verán en las urnas el domingo 7 de junio.

Entre tanto, Andbank España se ha asociado con Helvetia Caser para gestionarle un fondo de inversión de renta fija a corto plazo en lo que es su primera colaboración corporativa.