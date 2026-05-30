Panghea, el 'family office' de Fernando López, prepara una gestora para tokenizar activos

Entre los clientes de Panghea está la familia Lao, con la que ya han realizado importantes inversiones inmobiliarias en hoteles emblemáticos de Nueva York.

Panghea planea ofrecer a sus grandes clientes acceso a estrategias de inversión innovadoras basadas en la tokenización, en colaboración con la plataforma TomNext.

La nueva gestora, Panghea Asset Management, estará dirigida por Lorenzo García y ya cuenta con la preautorización de la CNMV.

Panghea, el multifamily office de Fernando López, prepara el lanzamiento de una gestora de fondos para tokenizar activos financieros y reales.

Panghea, el multifamily office del exjefe de banca privada de Citi para Europa y Latinoamérica, Fernando López, ultima el lanzamiento de su propia gestora de fondos para articular a medio plazo activos tokenizados.

Su holding, Panghea Capital Partners, tiene tres verticales. Panghea Wealth Solutions es el principal, que actúa como intermediario de seguros, centrado en el asesoramiento y distribución de productos de vida y unit linked, así como en la planificación fiscal y sucesoria.

Los otros dos son Panghea Talent, centrado en la gestión del talento y la formación de profesionales de wealth management, y Panghea Ventures, el brazo inversor del grupo, que invierte en compañías que impulsan la innovación y la tecnología aplicada al ecosistema de la gestión de patrimonios.

En pocas semanas, una vez la CNMV apruebe su registro definitivo, dado que ya ha obtenido la preautorización del supervisor, Panghea contará con un cuarto vertical: la gestora de activos Panghea Asset Management.

Al frente de Panghea AM está Lorenzo García, director de Inversiones del holding y uno de los socios fundadores del proyecto. García trabajó para Columbia Threadneedle, BlackRock, National Australia Bank y BBVA, entre otros.

Según fuentes del mercado, Panghea AM planea revolucionar el concepto de inversión y de activos financieros.

Su entrada como inversor en TomNext a través de una ronda de financiación de 2,4 millones de euros que también estuvo respaldada por Consello (firma de asesoramiento en cuya alta dirección están involucrados exdeportistas como Pau Gasol, Serena Williams o Tom Brady) y otros grandes inversores, tiene mucho que ver con su nueva gestora.

TomNext es una plataforma de inteligencia e infraestructura especializada en activos alternativos para inversores institucionales.

La intención de Panghea AM es colaborar con ellos para dar acceso a sus grandes clientes -todos por encima de los 50 millones de euros- a nuevas estrategias de inversión en torno a la tokenización de activos financieros, divisas o activos reales.

Nortia e inmuebles

Tokenizar un activo es convertir bienes físicos o financieros -acciones, bonos, divisas, un inmueble o, incluso, barriles de whisky- en representaciones digitales (tokens) dentro de una cadena de bloques o blockchain para luego fraccionarlos y permitir su compraventa en mercados secundarios las 24 horas del día.

Entre los clientes de Panghea, se encuentra la familia Lao, que a finales del año pasado confió la gestión y las inversiones de Nortia a Fernando López y su equipo. La firma logró el mandato del family office de Manuel Lao tras la salida de Juan Antonio Alcaraz, a quien López ha sustituido en los principales consejos de administración donde estaba presente Nortia.

Desde que Nortia y Panghea se asociaron, ya han colaborado en varios proyectos inmobiliarios de envergadura. Por ejemplo, Manuel Lao y Mazabi han comprado el 45% del hotelRitz-Carlton Central Park en Nueva York en alianza con Panghea y White Bridge Capital, mientras que Gencom se ha hecho con el 55% mayoritario.

Semanas antes, Mazabi y Panghea desembarcaron en Times Square con otra inversión hotelera estratégica, haciéndose con el 25% del InterContinental New York Times Square. Gencom adquirió otro 25% del capital, y Highgate se hizo con el 50% restante.