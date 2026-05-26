La gestora de BBVA invierte y distribuirá un fondo tokenizado de Hamilton Lane

Este lanzamiento busca mejorar la eficiencia, transparencia y flexibilidad en la inversión en mercados privados mediante la tecnología blockchain.

Las participaciones tokenizadas han sido desarrolladas junto a Allfunds Blockchain y Apex Group, y estarán disponibles en la plataforma de Allfunds.

El fondo, de formato evergreen, ofrece exposición diversificada a los mercados privados mediante un único compromiso de inversión.

BBVA Asset Management será el primer inversor y distribuidor exclusivo inicial de una clase de participaciones tokenizadas del fondo Hamilton Lane Global Private Assets.

BBVA Asset Management ha llegado a un acuerdo con Hamilton Lane para participar como primer inversor y distribuidor exclusivo inicial para carteras institucionales de una clase de participaciones tokenizadas del fondo Hamilton Lane Global Private Assets, según ha anunciado en un comunicado.

El fondo tiene un formato continuo (evergreen) y ofrece una "exposición diversificada" a los mercados privados a través de un único compromiso de inversión. BBVA Asset Management se beneficiará de un periodo de distribución exclusiva de tres meses.

Esta clase de participaciones tokenizadas se ha desarrollado en colaboración con Allfunds Blockchain y Apex Group.

Las participaciones estarán disponibles a través de la plataforma de Allfunds y contará con el soporte de Allfunds Blockchain como proveedor tecnológico y de Apex Group como agente de transferencias, permitiendo una suscripción, administración y prestación de servicios digitales de extremo a extremo.

"Este lanzamiento marca un hito significativo en la evolución de la accesibilidad a los mercados privados, al aprovechar modelos de distribución basados en blockchain con el objetivo de ofrecer una experiencia de inversión más eficiente, transparente y flexible para los inversores", ha afirmado BBVA AM.