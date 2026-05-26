La Audiencia Provincial de Madrid anula el cese de José Luis Blázquez como CEO de la extinta Beka Values en 2021

En diciembre de 2022, la CNMV revocó la autorización a Beka Values por discrepancias entre accionistas, cuando gestionaba 260 millones de euros para clientes de altos patrimonios.

La sentencia no impone costas y debe inscribirse en los registros correspondientes; contra ella solo cabe recurso de casación en determinados supuestos.

El tribunal considera que se vulneró el derecho de voto de Blázquez en la junta que acordó su destitución, aunque no acepta otras reclamaciones de su sociedad Acqua Asesora Patrimonial SL.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el cese de José Luis Blázquez como CEO de Beka Values en 2021 y ordena su reposición en el cargo.

Otra pequeña victoria, pasado el tiempo, del exconsejero delegado de la extinta Beka Values, José Luis Blázquez. La Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia número 140/2026, ha declarado nulo el acuerdo de promover la acción social de responsabilidad contra Blázquez en 2021, lo que arrastra la destitución acordada, y ordena su reposición como consejero y consejero delegado, además de la inscripción de la sentencia en los registros correspondientes.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, no impone costas ni en primera instancia ni en apelación.

Dicho de otra forma, la Audiencia no da la razón a Acqua Asesora Patrimonial SL, la sociedad de Blázquez, sobre el complemento del orden del día, pero sí sobre la vulneración de su derecho de voto, y por eso anula el acuerdo que provocó el cese del consejero delegado en otoño de 2021.

Aunque cabe recordar que, en diciembre de 2022, la CNMV revocó la autorización a Beka Values, cuando gestionaba 260 millones de euros de clientes con altos patrimonios, por "importantes discrepancias" entre los accionistas. Entre ellos, Blázquez, el grupo Beka Finance y otros pequeños socios.

Acqua pidió que se anulara la junta general de Beka del 27 de octubre de 2021 por no haberse aceptado un complemento del orden del día, y subsidiariamente que se anulara el acuerdo de promover una acción social de responsabilidad contra el consejero delegado, José Luis Blázquez.

Como establece la sentencia, no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma pueda interponerse recurso de casación, si concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de 20 días y ante la misma sala.

Como publicó este periódico hace una semana, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) también ha obligado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a remitir el expediente del cierre de Beka Values a su exCEO.