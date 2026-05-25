Baghdadi Capital amplía su negocio con la incorporación de Qasioun Partners, un 'spin-off' de Marsh & McLennan

Qasioun Partners arranca con el objetivo de duplicar su tamaño y facturación en un máximo de dos años.

La integración aporta a Baghdadi Capital equipo, actividad y base de clientes, permitiendo operar con continuidad y plena capacidad de ejecución desde el inicio.

Qasioun Partners, dirigida por Jesús García-Quilez, centrará su actividad en infraestructura, energía y tecnología, especialmente en proyectos complejos y nuevas tecnologías.

Baghdadi Capital incorpora a Qasioun Partners, firma originada como spin-off de Marsh & McLennan y dedicada al advisory finance e investment banking.

Baghdadi Capital, family office global e independiente especializado en corporate and investment banking, ha incorporado a Qasioun Partners, nueva firma especializada en advisory finance and investment banking, que se integra en el grupo con estructura de capital propia. Es decir, Qasioun es 100% propiedad de Baghdadi.

La firma tiene su origen en la práctica de advisory finance que el equipo fundador desarrolló durante más de siete años dentro de Marsh & McLennan, de la que se separa a través de una operación de carve out.

La integración suma equipo, actividad y base de clientes, lo que permite a la firma operar "desde el inicio con continuidad y plena capacidad de ejecución", según Baghdadi.

La firma está formada por un equipo de financieros industriales, con amplia experiencia en la estructuración y ejecución de operaciones complejas y un track record superior a 30.000 millones de euros en fundraising y más de 2.000 millones en transacciones en curso.

Qasioun Partners, cuyo socio fundador y CEO es Jesús García-Quilez, centrará su actividad en infraestructura, energía y tecnología, con especial foco en nuevas tecnologías y proyectos de elevada complejidad técnica y financiera.

Qasioun inicia esta nueva etapa con un "ambicioso" plan de crecimiento, que contempla duplicar su tamaño y facturación en un máximo de dos años.

Por su parte, Baghdadi Capital, fundada por el empresario español Baihas Baghdadi, gestiona actualmente más de 1.500 millones de euros en activos y ha financiado más de 3.000 millones desde su fundación. Tiene presencia en España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Singapur.