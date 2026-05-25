Helvetia ha completado su fusión legal en España y la marca Caser continuará vendiendo seguros en las redes de Unicaja e Ibercaja.

La comisión de gestión del fondo oscila entre el 0,2% y el 0,7% según la clase de participación.

El fondo, denominado Helvetia Zeninversión Pagarés Corto Plazo, tomará como referencia el Euríbor a 12 meses y estará disponible desde diez euros.

Andbank España gestionará un fondo de inversión de renta fija a corto plazo para Helvetia Caser, marcando su primera colaboración corporativa.

Andbank España, el banco de moda por haber firmado el aval de Enrique Riquelme (Cox Energy) y que permite que el Real Madrid celebre sus primeras elecciones presidenciales con más de un candidato en dos décadas, se ha asociado ahora con Helvetia Caser.

Su gestora, Andbank Wealth Management, ha lanzado un fondo de inversión de renta fija a corto plazo para Caser en lo que es su primera colaboración corporativa.

El vehículo está diseñado tanto para que sea distribuido por sus asesores financieros entre los clientes de rentas altas como para las carteras de los seguros unit linked que vende el grupo.

El fondo es el Helvetia Zeninversión Pagarés Corto Plazo, que toma como referencia para su gestión el Euríbor 12 meses, puesto que los pagarés europeos que se incluirán en cartera estarán normalmente por debajo de ese plazo o, como máximo, tendrán el mismo límite temporal.

El Euríbor 12 meses se intercambia hoy en el mercado al 2,78%.

Disponible desde diez euros, su comisión de gestión oscila entre el 0,2% y el 0,7% según la clase de participación de la que se trate, tal y como detalla su folleto.

El grupo suizo Helvetia ha culminado su fusión legal y avanza en la integración operativa de sus negocios en España bajo la entidad resultante denominada Helvetia Caser.

La marca Caser se mantendrá para vender seguros en las redes de Unicaja e Ibercaja, que mantienen pequeños paquetes accionariales en Helvetia Caser.