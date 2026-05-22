Klosters Capital se dota de una agencia de valores para captar más grandes fortunas

La competencia en el sector crece, ya que la gran banca española también ha abierto oficinas especializadas para atraer grandes fortunas latinoamericanas.

Klosters Capital, con origen en la gestión de patrimonios latinoamericanos en España, ahora tiene el 100% del capital en manos mexicanas tras la salida de los Basabe.

La firma podrá combinar el asesoramiento patrimonial con la recepción y transmisión de órdenes, facilitando la gestión para sus clientes de grandes fortunas.

Klosters Capital ha recibido la preautorización de la CNMV para convertirse en agencia de valores, ampliando así su capacidad operativa.

La firma de inversión Klosters Capital, una de las primeras entidades independientes que abrieron en España para asesorar a las grandes fortunas latinoamericanas que cada vez más llegan a nuestro país, ultima su salto hacia una nueva figura jurídica más amplia que le capacite con más herramientas para así captar más clientes, tanto latinos como locales.

Hasta ahora, Klosters operaba bajo la figura de empresa de asesoramiento financiero (EAF), si bien ha recibido la preautorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para reconvertirse y dotarse de una agencia de valores.

La nueva firma ya está inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y previsiblemente en pocas semanas estará registrada en la CNMV para su nueva etapa, cuando el supervisor homologue todo el procedimiento.

Una vez como agencia de valores, la boutique podrá combinar su asesoramiento patrimonial con la recepción y transmisión de órdenes (RTO).

Un paso operativo necesario para facilitarle la vida a los grupos familiares con los que trabajan, que pasarán a tener un único interlocutor. Antes tenían que ejecutar en segundo término y por su cuenta todas las recomendaciones de inversión que Klosters les hacía.

No obstante, desde Klosters aclaran que su nuevo programa de actividades es de alcance "limitado". Ascienden a agencia de valores, por lo que podrán recibir mandatos de delegación de gestión para vehículos de inversión como fondos, sicavs o unit linked, pero no han querido agotar todas las posibles palancas con las que su nueva figura les habilitaría para no acarrear demasiada complejidad.

El grupo Klosters Capital, con presencia en Miami (Estados Unidos) y España (con oficinas en Madrid y Barcelona), estaba participado por una familia mexicana que no ha trascendido y otra familia española. En su caso, los Basabe, del grupo inmobiliario Civisa.

Pero los Basabe se desligaron del accionariado de Klosters en 2025, quedando el 100% del capital en manos de la rama azteca.

La firma, que suele trabajar con más de una docena de bancos custodios a nivel internacional, tiene al frente a Gonzalo Álvarez Conde como director general; a Alfredo Álvarez-Pickman como director de Inversiones; a Jan Liebminger y Victoria Mas como directores en Madrid, mientras que Javier García Matías lidera la oficina de Barcelona como agente.

En EEUU, la cúpula la forman Javier Rodríguez Amblés como director ejecutivo y Raúl Zubillaga como director de Inversiones.

Cuando desembarcó en España, Klosters hizo de puente para muchas fortunas latinoamericanas que buscaban en España cobijo para su patrimonio, de cara a invertir en inmobiliario, pero también en otros activos o negocios aparejados. Con el paso del tiempo, su modelo de asesoramiento ha ido ganando adeptos y los grupos familiares españoles han equilibrado el mix de clientes de la firma.

Competencia

Con todo, es una de las referencias financieras para aquellos latinoamericanos que quieren invertir en España, junto a otras boutiques independientes como Creuza Advisors, Finaccess Value o Alterna.

Todas estas entidades han encontrado en el último año a un duro competidor: la gran banca española. Santander, BBVA y Banco Sabadell han abierto oficinas dedicadas a la atracción y gestión específica de grandes fortunas latinoamericanas en el corazón de Madrid.

Más concretamente, Santander abrió su oficina exclusiva en la calle Génova; BBVA hizo lo propio en la calle Goya, y el último en sumarse ha sido Sabadell con una oficina en la céntrica calle Serrano.