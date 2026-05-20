Catar y Cofides crean un fondo de 300M que llevará Portobello para invertir en la transición verde y digital de España

QIA y Cofides aportan 150 millones de euros cada uno, mientras que Portobello añade 7,5 millones y asume la gestión del fondo.

Portobello Capital gestionará el fondo, que se enfocará en inversiones de alto impacto alineadas con la transformación económica de España.

El fondo está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas españolas de sectores estratégicos para la competitividad económica del país.

Qatar Investment Authority y Cofides crean el Ispania Growth Fund, un fondo de inversión de 300 millones de euros para apoyar la transición verde y digital en España.

Qatar Investment Authority (QIA), el fondo de inversión soberano de Catar, y Cofides han formalizado un acuerdo para crear un fondo conjunto de inversión de 300 millones de euros destinado a proyectos estratégicos en España, con especial atención a la financiación de la transición verde, la transformación digital y la innovación tecnológica.

El nuevo fondo, Ispania Growth Fund, tiene como objetivo canalizar inversiones principalmente hacia pequeñas y medianas empresas españolas en sectores claves para la competitividad económica, apoyando su crecimiento y contribuyendo al desarrollo de la próxima generación de compañías líderes a nivel nacional.

La gestora española Portobello Capital gestionará el fondo, que se centrará en oportunidades de inversión de alto impacto y escalables, alineadas con la agenda de transformación económica de España.

En concreto, QIA aportará 150 millones de euros; Cofides, otros 150 millones, mientras que Portobello completará el capital del fondo con una aportación de 7,5 millones de euros y asumirá su gestión.

La participación de Cofides se realiza a través del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo público gestionado por Cofides y dotado con 2.000 millones de euros cuyo objetivo es atraer capital internacional, mediante operaciones de coinversión, hacia sectores estratégicos que impulsan la competitividad de la economía española.

Para el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "el Ispania Growth Fund es, al mismo tiempo, un logro de nuestra diplomacia económica y una apuesta decidida por los sectores que potenciarán la competitividad de España en las próximas décadas".

Cabe recordar que Cofides está participado al 53% por el Estado español (a través de ICEX, ICO y Enisa), y al 47% por bancos privados españoles y latinoamericanos (Santander, BBVA, Sabadell y CAF).

La misión del organismo es la financiación al desarrollo de los países, proyectos de internacionalización de empresas españolas, la atracción de inversiones estratégicas para España, el despliegue de inversiones de impacto e, incluso, gestiona el Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la pandemia de Covid-19 (Fonrec).