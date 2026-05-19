La UE selecciona a EQT para gestionar su fondo Scaleup Europe de 5.000 millones

Entre los inversores fundadores del fondo destacan la Comisión Europea, Novo Holdings, Santander/Mouro Capital y Allianz.

Scaleup Europe Fund espera atraer más de 20.000 millones de euros entre capital público y privado y realizar sus primeras inversiones en otoño de 2026.

El fondo tiene como objetivo invertir en empresas tecnológicas de sectores como inteligencia artificial, computación cuántica, energías limpias y tecnología espacial.

La Unión Europea ha seleccionado a la gestora sueca EQT para liderar el fondo Scaleup Europe de 5.000 millones de euros.

La Unión Europea ha seleccionado al grupo sueco de capital riesgo EQT para gestionar su fondo Scaleup Europe Fund de 5.000 millones de euros -que aspira a levantar más de 20.000 millones entre dinero público y privado-, creado con el objetivo de invertir en empresas tecnológicas, según han informado la UE y la firma de inversión.

El fondo proporcionará capital a sectores de tecnología profunda (deep-tech), incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, energías limpias y tecnología espacial, entre otros, según los comunicados.

El fondo Scaleup Europe tiene previsto realizar sus primeras inversiones en el otoño de 2026, según indica la Comisión Europea.

Junto a la Comisión Europea, el grupo de inversores fundadores del fondo también incluye a Novo Holdings, Santander/Mouro Capital y Allianz, conforme a los comunicados.

Europa ha estado intentando alcanzar la autonomía estratégica en sectores clave en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y China, y el dominio de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El director general de Nokia, Justin Hotard, comentó a Reuters el mes pasado que Europa carece de la infraestructura necesaria para construir centros de datos de inteligencia artificial y que no se está invirtiendo lo suficiente para evitar que las empresas se trasladen a China y Estados Unidos.

"Nuestra ambición es que el fondo Scaleup Europe sea algo más que capital. Queremos que sea un catalizador para el ecosistema en su conjunto, impulsando alianzas corporativas, fortaleciendo las redes de talento y fomentando una mayor colaboración público-privada", ha afirmado Ted Persson, socio de EQT y propuesto como codirector del equipo asesor del Scaleup Europe Fund.