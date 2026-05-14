Mutuactivos: "Gracias a la IA, el impacto de la guerra en la economía está siendo contenido"

Las expectativas de inflación han aumentado y se prevé menor crecimiento económico, mientras los bancos centrales enfrentan presiones para subir los tipos de interés.

El gasto global en inteligencia artificial supera los 650.000 millones de dólares y está impulsando el crecimiento de beneficios, especialmente en el sector tecnológico.

Según Mutuactivos, el impacto en los mercados está siendo moderado gracias a los buenos resultados empresariales y al auge de la inversión en inteligencia artificial.

La guerra en Oriente Próximo ha provocado un shock energético por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, afectando el acceso a gas y petróleo.

La guerra en Oriente Próximo ha dejado de ser un riesgo latente para convertirse en un factor con consecuencias económicas tangibles. El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha recortado el acceso al gas y al petróleo y ha desencadenado un shock energético.

En Mutuactivos, la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña, consideran que, incluso si el enfrentamiento cesara mañana, sus efectos seguirían sintiéndose. Lo que sí está siendo más moderado de lo que cabría esperar es el impacto sobre los mercados, principalmente por los buenos resultados empresariales y el impulso de la inversión en inteligencia artificial.

Es la lectura que hace Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos, en su último informe semanal. En su opinión, el conflicto está trastocando las previsiones y el comportamiento de los mercados. Sin embargo, señala Dolz de Espejo, “gracias a la IA, el impacto de la guerra en la economía está siendo contenido”.

Las bolsas resisten

Para el experto de Mutuactivos, la fortaleza de la bolsa se explica, principalmente, por los beneficios empresariales, que siguen siendo el gran argumento alcista, sobre todo en Estados Unidos. “Los resultados del primer trimestre han batido las previsiones, algo que no suele ocurrir en esas fechas, cuando lo habitual son las revisiones a la baja”, comenta el directivo.

Detrás de ese comportamiento está, en buena medida, el auge del gasto en inteligencia artificial, que ya supera los 650.000 millones de dólares. El S&P 500 anticipa un crecimiento de beneficios superior al 22% este año, con el sector tecnológico tirando del carro (cerca del 44%) y energía y materiales siguiéndole la estela.

“Europa no se queda atrás en cuanto a perspectivas de beneficios, con un crecimiento esperado en torno al 19%, aunque la región tiene más que perder con el encarecimiento del petróleo: es importadora neta de energía y su economía doméstica está más expuesta al shock”, asegura Dolz de Espejo.

Donde el conflicto sí está dejando una huella clara es en la renta fija. “Las curvas de tipos han repuntado en Europa y Estados Unidos. El bono alemán a dos años cotiza ya en el 2,7%, frente al 2,1% de principios de año, mientras que el estadounidense ha pasado del 3,5% al 3,9%”, afirman desde Mutuactivos.

En definitiva, el escenario es el de una economía que encaja el golpe mejor de lo previsto, pero que no sale indemne de la guerra en Oriente Próximo. La IA está actuando como un amortiguador inesperado, sosteniendo los beneficios empresariales en un momento en que el resto de variables juegan en contra.

Más inflación y menos crecimiento

La señal más inmediata ha llegado a través de las expectativas de inflación, que se han disparado en pocas semanas. Las estimaciones de consenso para 2026 se han revisado al alza de forma significativa: en Estados Unidos, la inflación esperada ha pasado del 2,7% al 3,3%, mientras que en Europa el ajuste ha sido incluso más brusco en términos relativos, del 1,8% al 2,8%.

En cuanto al crecimiento, el consenso ya descuenta una rebaja de tres décimas en el PIB a ambos lados del Atlántico, aunque la economía estadounidense parte de una posición más sólida. Este escenario deja a los bancos centrales en una posición incómoda, atrapados entre la presión inflacionista y el riesgo de ahogar todavía más la actividad.

Desde Mutuactivos recuerdan que, aunque las crisis de oferta (como las que provoca un shock energético) no suelen corregirse subiendo tipos, los mercados están descontando entre dos y tres subidas por parte del Banco Central Europeo.