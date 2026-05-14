Las gestoras de fondos elevan su beneficio un 20% hasta casi los 1.200 millones de euros

En abril, los fondos recuperaron el ritmo con entradas netas de 1.585 millones, sumando 6.874 millones en los primeros cuatro meses del año.

En marzo, la guerra en Oriente Medio provocó salidas netas de 751 millones de euros, rompiendo una racha de 64 meses de captaciones.

El número de gestoras en pérdidas se redujo de 15 a 14 y la rentabilidad media sobre fondos propios (RoE) subió hasta el 125,93%.

Las gestoras españolas de fondos lograron un beneficio neto de 1.164 millones de euros en 2025, un 20,2% más que el año anterior.

Las gestoras españolas de fondos marchan viento en popa a toda vela. En 2025, obtuvieron un beneficio neto de 1.164 millones de euros, ganancias un 20,2% superiores respecto a las obtenidas doce meses antes, cuando alcanzaron los 968 millones.

Los datos recopilados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) arrojan un estado de salud 'sobresaliente' en los fondos de inversión nacionales.

El número de entidades en pérdidas se redujo de 15 a 14, mientras que su rentabilidad media sobre fondos propios (RoE) antes de impuestos se incrementó en 20 puntos porcentuales, del 105,82% hasta el 125,93%.

Cabe recordar que las gestoras no tienen en su balance los activos (bonos, acciones, efectivo) que administran, por eso su RoE es tan elevado, a diferencia que en la banca, que promedia un RoE del 14%.

Cabe recordar que, como fruto de la guerra de Irán, en marzo el conflicto en Oriente Medio acabó con una racha histórica de 64 meses consecutivos de captaciones en los fondos. En el tercer mes del año, los fondos patrios sucumbieron ante la incertidumbre con salidas netas de dinero por valor de 751 millones de euros.

En cambio, en abril estos productos financieros han vuelto a la senda positiva recuperando el pulso comercial y borrando los reembolsos. Las entradas netas han sido de 1.585 millones, según Inverco, y en los cuatro primeros meses ya suman 6.874 millones.