Indosuez WM, la banca privada de Crédit Agricole, se sube al tren de los ETF activos

El movimiento sigue la tendencia de otras gestoras como AllianceBernstein, AllianzGI y Eurizon, en un mercado que ha triplicado su volumen en dos años.

Indosuez WM utilizará la plataforma ETF-as-a-Service de Amundi, aprovechando la experiencia en gestión activa y la transparencia de los ETF.

Indosuez Wealth Management lanzará en Europa una gama de ETF activos en el segundo semestre de 2026.

Indosuez Wealth Management ha anunciado el lanzamiento, en Europa, en el segundo semestre de 2026, de una nueva gama de fondos cotizados (ETF, en inglés) activos, con el fin de "responder a la evolución de las expectativas de sus clientes".

Para estructurar esta gama, Indosuez WM se apoyará en la plataforma ETF-as-a-Service de Amundi, líder europeo en gestión de activos y primer proveedor europeo de ETF. Cabe recordar que Indosuez WM es la marca de banca privada de Crédit Agricole, a su vez accionista mayoritario de Amundi.

El auge de las estrategias pasivas en los últimos años va acompañado actualmente de un renovado interés por la gestión activa. En este contexto, Indosuez WM "desea ofrecer una gama que combine su experiencia histórica en gestión activa con la transparencia, la liquidez y la simplicidad propias de los ETF".

La gama inicial incluirá cuatro ETF activos que cubrirán los mercados globales de renta fija y renta variable, con dos enfoques diferenciados: tres ETF enhanced y uno unconstrained.

"El lanzamiento de esta gama de ETF activos refleja nuestro compromiso de anticiparnos a las expectativas cambiantes de nuestros clientes, especialmente de los inversores, incluidas las nuevas generaciones, que buscan mayor flexibilidad, transparencia y simplicidad en sus inversiones", asevera Peter de Coensel, director global de la división de Gestión de Inversiones de Indosuez WM.

El lanzamiento de esta nueva gama tendrá lugar en el segundo semestre de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias.

El paso dado por Indosuez WM sigue la estela de casas como AllianceBernstein, AllianzGI o Eurizon, que en las últimas semanas también han lanzado sus primeros ETF activos. Previamente, otras gestoras como Goldman Sachs, HSBC, Nordea o M&G habían agitado este mercado, que ha triplicado su volumen en dos años.