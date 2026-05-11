Santander AM ficha como CEO global a Carmen Alonso en Patria Investments
Ocupa el puesto de Samantha Ricciardi tras su marcha a Fidelity. Antes de la brasileña Patria, Alonso trabajó para la francesa Tikehau.
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Las claves
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Santander Asset Management nombra a Carmen Alonso como nueva CEO global tras la salida de Samantha Ricciardi.
Carmen Alonso llega desde Patria Investments, donde era socia y CEO para Europa y Oriente Medio, y anteriormente trabajó en Tikehau Capital.
Alonso cuenta con amplia experiencia en activos alternativos y trayectoria en firmas como Morgan Stanley, UBS y Merrill Lynch.
Santander AM gestiona 275.000 millones de euros, está presente en nueve países y emplea a más de 875 personas.
Santander Asset Management mueve ficha en el mercado para reemplazar a su anterior CEO, Samantha Ricciardi, que ahora es la responsable de Fidelity para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
El brazo de inversión de Banco Santander ha elegido a Carmen Alonso como nueva máxima responsable global de la gestora, que llega desde la gestora brasileña Patria Investments, donde era su socia y CEO para Europa y Oriente Medio desde 2024, y antes trabajó para la francesa Tikehau como directora general para Reino Unido e Iberia.
La gestora de Santander había designado temporalmente a Miguel Ángel Sánchez Lozano como CEO interino mientras buscaba un sustituto definitivo, puesto que ahora cierra con la llegada de Alonso, como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.
Alonso ganó mucha fuerza en el mercado español en su etapa de nueve años en Tikehau Capital, donde empezó en el área de direct lending y después ascendió a jefa de Reino Unido e Iberia.
Anteriormente trabajó para firmas de renombre como Morgan Stanley, HVB/UniCredit, Merrill Lynch y UBS Investment Bank, casi siempre en Londres. Su especialidad son los activos alternativos, un campo donde Santander AM lleva varios años incidiendo para acceder a los grandes inversores institucionales.
El proceso ha estado abierto desde que Ricciardi anunció su salida el pasado diciembre. La mexicana se incorporó a Fidelity en febrero.
Santander AM administra 275.000 millones de euros en activos a nivel global, tiene presencia en nueve países y emplea a más de 875 personas.