Carmen Alonso en una foto de archivo de Tikehau.

Carmen Alonso en una foto de archivo de Tikehau.

Fondos de inversión

Santander AM ficha como CEO global a Carmen Alonso en Patria Investments

Ocupa el puesto de Samantha Ricciardi tras su marcha a Fidelity. Antes de la brasileña Patria, Alonso trabajó para la francesa Tikehau.

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Santander Asset Management nombra a Carmen Alonso como nueva CEO global tras la salida de Samantha Ricciardi.

Carmen Alonso llega desde Patria Investments, donde era socia y CEO para Europa y Oriente Medio, y anteriormente trabajó en Tikehau Capital.

Alonso cuenta con amplia experiencia en activos alternativos y trayectoria en firmas como Morgan Stanley, UBS y Merrill Lynch.

Santander AM gestiona 275.000 millones de euros, está presente en nueve países y emplea a más de 875 personas.

Santander Asset Management mueve ficha en el mercado para reemplazar a su anterior CEO, Samantha Ricciardi, que ahora es la responsable de Fidelity para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

El brazo de inversión de Banco Santander ha elegido a Carmen Alonso como nueva máxima responsable global de la gestora, que llega desde la gestora brasileña Patria Investments, donde era su socia y CEO para Europa y Oriente Medio desde 2024, y antes trabajó para la francesa Tikehau como directora general para Reino Unido e Iberia.

La gestora de Santander había designado temporalmente a Miguel Ángel Sánchez Lozano como CEO interino mientras buscaba un sustituto definitivo, puesto que ahora cierra con la llegada de Alonso, como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Sede de Banco Santander en Boadilla del Monte.

Alonso ganó mucha fuerza en el mercado español en su etapa de nueve años en Tikehau Capital, donde empezó en el área de direct lending y después ascendió a jefa de Reino Unido e Iberia.

Anteriormente trabajó para firmas de renombre como Morgan Stanley, HVB/UniCredit, Merrill Lynch y UBS Investment Bank, casi siempre en Londres. Su especialidad son los activos alternativos, un campo donde Santander AM lleva varios años incidiendo para acceder a los grandes inversores institucionales.

El proceso ha estado abierto desde que Ricciardi anunció su salida el pasado diciembre. La mexicana se incorporó a Fidelity en febrero.

Santander AM administra 275.000 millones de euros en activos a nivel global, tiene presencia en nueve países y emplea a más de 875 personas.