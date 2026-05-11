Andbank y Cabify lanzan un fondo de 20 millones para potenciar las licencias de transporte VTC en Madrid

El programa tendrá una duración de tres años y las líneas de financiación se activarán según la demanda y el análisis de riesgos.

La iniciativa pretende fomentar una movilidad más sostenible y accesible, mejorando la oferta de transporte en la región.

El fondo estará dirigido exclusivamente a clientes de banca privada de Andbank y busca impulsar la movilidad urbana profesional en Madrid.

Andbank España y Cabify han lanzado un fondo de inversión de 20 millones de euros para potenciar las licencias de transporte VTC en la Comunidad de Madrid.

Andbank España y Cabify han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un nuevo vehículo de inversión centrado en reforzar el mercado de la movilidad urbana de licencias de transporte en la Comunidad de Madrid, con un volumen objetivo de 20 millones de euros.

El fondo se distribuirá en exclusiva entre los clientes de banca privada de Andbank España, que ya gestiona más de 40.260 millones de euros.

Tiene como objetivo la inversión, directa o indirecta, para la puesta en operación en licencias de transporte vinculadas a la movilidad urbana profesional (VTC).

Con esta iniciativa, Cabify espera impulsar la movilidad sostenible y accesible en la Comunidad de Madrid mejorando la oferta de alternativas de transporte en la región. Mientras que, para Andbank, se enmarca en su estrategia de ampliar su oferta de soluciones de inversión alternativas para grandes patrimonios.

"La Comunidad de Madrid es una región en pleno desarrollo económico y social, donde la movilidad actúa como un motor clave de este progreso. Como empresa madrileña, Cabify aspira a seguir liderando la transformación hacia un nuevo modelo de movilidad urbana, más sostenible, accesible y centrado en las personas, consolidando a Madrid como referente en innovación en transporte", sostienen desde Cabify.

Cabify opera en seis países -España, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay- y en más de 40 ciudades. Actualmente, cuenta con más de 50 millones de usuarios registrados y 1,5 millones de conductores colaboradores.

La iniciativa de Andbank España y Cabify llega pocos días después de que Santander acordara con Uber una línea de 1.000 millones de euros para financiar operadores de flotas en Europa.

En su caso, el programa tendrá una duración de tres años y las líneas de financiación se activarán en función de la demanda del mercado y el análisis de riesgos.