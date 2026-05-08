Pedro Escudero (Silverway AM) se rodea de españoles repatriados de Wall Street para su equipo de análisis

El fondo invertirá en renta variable global con enfoque en valor, calidad y crecimiento, vigilando sectores como alimentación, software, salud y aseguradoras estadounidenses.

Silverway Global - Apex Equity Fund, su primer fondo de bolsa en España, se lanzará el 1 de junio y podrá contratarse desde 500 euros.

Ya ha incorporado a Andrés Miranda, exanalista bursátil en D.A. Davidson Companies, y José Blanco Sánchez, con experiencia en hedge funds.

Pedro Escudero, fundador de Silverway AM, empieza a formar su equipo de análisis con españoles repatriados de Wall Street.

Pedro Escudero empieza a conformar el equipo de análisis de su gestora Silverway Asset Management de cara a lanzar a comienzos de junio su primer fondo de bolsa en España.

El gestor quiere crear un equipo de inversiones de no más de cinco personas, incluyéndose él. De los cuatro analistas que prevé contratar, ya tiene a dos de ellos. Se trata de españoles repatriados de Estados Unidos y Wall Street, como es su caso, y con perfiles de inversión complementarios al suyo.

El primero de ellos es Andrés Miranda, quien los dos últimos años y medio ha sido analista bursátil en D.A. Davidson Companies. Antes trabajó en Noble Capital Markets.

La segunda incorporación es la de José Blanco Sánchez, con más de 13 años de experiencia en la industria de los hedge funds y especializado en el análisis fundamental y macro del mercado de renta variable. Proviene de Knott Partners-Dorset Management.

Como avanzó Escudero en una presentación en Madrid este martes, Silverway AM prevé estrenar hacia el 1 de junio su fondo Silverway Global - Apex Equity Fund, contratable desde 500 euros con una comisión de gestión del 1,95%.

Su estrategia pivotará sobre la renta variable global, con filosofía de valor, calidad y crecimiento.

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia hace unas semanas, Escudero aspira a gestionar entre 3.000 y 4.000 millones de euros de clientes españoles, apoyado en un equipo de analistas, comerciales y técnicos de unas 20 personas.

Aunque todavía no puede hablar de compañías concretas que tiene en mente invertir una vez ponga en funcionamiento el fondo, el fundador de Silverway sí ha reconocido que, entre los sectores que más de cerca vigila por su alto potencial de revalorización, están el consumo ligado a alimentación e higiene personal, el software, la salud o las aseguradoras americanas.