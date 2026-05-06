El primer fondo de inversión de renta variable en España de Silverway Asset Management llegará a principios de junio

El objetivo del fondo es facilitar el acceso a la inversión y generar riqueza para la sociedad española, apostando por la transparencia y un equipo local de 20 personas en Madrid.

Las principales áreas de inversión serán los sectores de salud y asegurador, priorizando empresas con características monopolísticas y demanda inelástica.

El fondo permitirá invertir desde 500 euros y se basará en una estrategia global de valor, calidad y crecimiento, con una comisión de banca privada del 1,95%.

Silverway Asset Management lanzará su primer fondo de inversión de renta variable en España, el Silverway Global - Apex Equity Fund, a partir del 1 de junio.

Silverway Asset Management, la gestora fundada por Pedro Escudero e implementada al mercado español el pasado enero, última el lanzamiento de su primer fondo de inversión en el territorio nacional, que estará listo, previsiblemente, el 1 de junio.

Así lo ha anunciado Escudero este miércoles en la presentación del nuevo vehículo de inversión. En la misma, el gestor principal de Silverway Asset Management, ha detallado que la puesta en marcha del fondo está "en la recta final" y que afronta su salida al mercado "con la ilusión de que todos los españoles puedan participar y tener una vía para generar riqueza".

Esta ha sido la carta de presentación de un fondo que llevará como nombre Silverway Global - Apex Equity Fund y que permitirá realizar inversiones a partir de 500 euros en una estrategia de renta variable global basada en valor, calidad y crecimiento.

Han sido las tres patas sobre las que Escudero ha sostenido su filosofía de inversión. Aunque no es lo único que el gestor ha compartido en la presentación del fondo.

Escudero ha compartido que las comisiones de banca privada serán del 1,95% y que se podrá acceder al mismo mediante diferentes plataformas que tendrán su relación abierta a los bancos.

Escudado en su trayectoria en el mercado estadounidense, el fundador de Silverway ha trasladado la necesidad de tener un equipo local y cubrir empresas europeas en primera persona. Respecto a las compañías que considera más atractivas para desarrollar la inversión, ha incidido, aunque sin dar grandes detalles al respecto, que las más sugerentes son las que presentan características monopolísticas y tienen una demanda inelástica.

En este sentido, el gestor ha apuntado a dos sectores concretos que ya representan gran parte de las posiciones del fondo estadounidense que él también gestiona: el sector de la salud y el asegurador.

Sin embargo, Pedro Escudero ha manifestado que a partir del momento en el que el fondo eche a andar serán transparentes con las posiciones del mismo y se harán públicos todos los detalles en este ámbito.

También ha querido compartir que el fondo de EEUU y el de España "no tienen nada que ver uno con el otro", manifestando que están regulados por dos reguladores diferentes y que lo único que les une es la estrategia y que están manejados por él mismo.

En relación al proceso de creación del fondo, su gestor ha reconocido que las barreras de entrada al mercado son enormes y que la inversión "no es barata, pero merece la pena". En este sentido, ha abogado por mejorarlas para que inversores que no cuenten con tanto capital puedan entrar al mercado y competir entre ellos, lo que, a su vez, "permite mejorar".

A su vez, ha querido matizar que el proceso, llegados casi al término del mismo, ha sido "muy bueno y riguroso" y ha incidido en que los reguladores nacionales y europeos son muy buenos.

Para su principal gestor, el objetivo del fondo se basa en proporcionar una herramienta para que la sociedad española pueda generar riqueza y "democratizar la inversión" para asemejarse a las rutinas estadounidenses en este punto.

Así, ha incidido en que las bolsas estadounidenses no tienen rival y en que la inversión debe realizarse siempre en el largo plazo, periodos en los que la renta variable permite generar riqueza.

Para llevar a cabo este proyecto, Escudero ha elegido Madrid, a diferencia de otros homólogos que deciden situarse en Londres. En este sentido, el gestor ha apostado por un capital humano de relevancia, con un equipo de 20 personas conformado por analistas y con fuerte énfasis en la atención al cliente.