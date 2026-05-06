Mutuactivos venderá sus fondos de inversión en El Corte Inglés de Preciados-Callao

La nueva sucursal está dirigida por Francisca Facuse Guzmán y forma parte del plan de expansión comercial tras la salida de Helena Calaforra.

La joint venture gestiona 532 millones de euros y cuenta con 10.500 clientes, con un patrimonio medio de 50.000 euros por cliente.

Esta apertura supone la vigésima tercera sucursal de la agencia de valores conjunta entre Mutua Madrileña y El Corte Inglés.

Mutuactivos comenzará a vender sus fondos de inversión y planes de pensiones en El Corte Inglés de Preciados-Callao, en Madrid.

Mutua Madrileña lleva la venta de sus fondos de inversión y planes de pensiones hasta el corazón de la capital de España. Fruto de su alianza con El Corte Inglés, su brazo de inversión Mutuactivos comercializará sus productos en el icónico centro que los grandes almacenes tienen en la plaza del Callao.

Esta es la vigésima tercera sucursal que la agencia de valores compartida al 50,01% por Mutuamad Inversiones y al 49,99% por El Corte Inglés, Ahorro & Inversión ECI, abre en nuestro país.

Ahorro & Inversión ECI ya contaba con 22 sucursales repartidas por centros comerciales de El Corte Inglés en toda España, de las cuales ocho están concentradas en la Comunidad de Madrid.

El resto se localizan en provincias como Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Vigo o Bilbao.

Sin embargo, pese a la fuerte presencia en Madrid (en la capital, Pozuelo de Alarcón y Getafe), sus fondos y planes aún no se vendían en el centro comercial de Preciados-Callao, uno de los centros más visitados por usuarios y turistas de cuantos hay en España, a pocos metros de la Puerta del Sol.

La responsable de esta nueva sucursal es Francisca Facuse Guzmán, especialista en asesoramiento financiero que llega desde OVB Allfinanz, tal y como se desprende de la CNMV.

El patrimonio gestionado por la joint venture entre Mutua y El Corte Inglés a cierre de 2025 era de 532 millones de euros, con 10.500 clientes cuyo patrimonio medio era de 50.000 euros.

Tal y como avanzó el Grupo Mutua en su presentación de resultados, el objetivo para este año es lograr una captación neta de entre 70 y 90 millones de euros.

Los dos grupos han relanzado su firma de inversión conjunta tras la reciente salida de su directora general, Helena Calaforra. Buscan un nuevo impulso comercial y han puesto al frente a Carlos Gil-Delgado.

El objetivo marcado por Mutua y El Corte Inglés pasa por ampliar el número de puntos de venta en este último en los próximos meses. El primer paso lo ha dado Preciados-Callao.