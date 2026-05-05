Exdirectivos de Bankinter y Unicaja fundan la boutique financiera Napa Capital

El equipo fundador incluye a Luis Saravia, Jacobo Anes y Virginia Cuéllar, todos con amplia experiencia en banca y gestión de activos.

La firma ya ha asesorado a más de 15 clientes y ejecutado operaciones superiores a 60 millones de euros.

Napa Capital ha iniciado su actividad como boutique independiente de servicios financieros diseñada para acompañar a empresarios, family offices e inversores institucionales.

La firma opera desde su sede en la calle Velázquez, en Madrid, y ha sido fundada por Luis Saravia de los Reyes, exbanquero de grandes fortunas en Bankinter y Abanca, según ha informado la compañía en un comunicado.

Napa Capital se define como "una firma boutique de banca de inversión con verticales de servicio especializados": la distribución e introducción de producto de inversión diferencial, el asesoramiento de deuda y el corporate finance.

Por el momento, Napa ya ha asesorado a más de 15 clientes y ejecutado operaciones por un valor superior a los 60 millones de euros en volumen de transacciones entre todas las verticales de la firma.

Junto a Saravia, Napa Capital cuenta con dos socios que lideran los verticales de mayor especialidad: Jacobo Anes, socio responsable de la distribución de producto y captación de capital, y Virginia Cuéllar Simón, socia de asesoramiento de deuda.

Anes acumula más de 20 años de experiencia directiva en la industria de gestión y distribución de activos en España. Fue consejero delegado en Anta Asset Management y director de Estrategia de Ahorro-Inversión en Unicaja Banco.

Por su parte, Cuéllar aporta una trayectoria relevante en estructuración de deuda y financiación a medida para empresas familiares y patrimonios de alto nivel después de haber desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en varios puestos de responsabilidad en Bankinter.