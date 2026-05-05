Diaphanum vende un 10% al fondo Kartesia: Rafael Gascó sale y Hugo Aramburu será nuevo CEO

Kartesia se compromete a salir de la compañía antes de 2032 mediante un pacto de recompra con los socios.

La operación incrementa la participación de los socios minoritarios y permite la entrada de directivos y empleados en el capital.

Rafael Gascó, fundador y presidente, abandona la firma y Hugo Aramburu, hasta ahora responsable en Madrid, asume el cargo de CEO.

Relevo generacional en Diaphanum. La boutique de banca privada ha vendido un 10% de su accionariado al fondo de crédito privado europeo Kartesia (Candriam), al tiempo que su fundador y presidente, Rafael Gascó, abandona la firma.

Su puesto como CEO lo asume Hugo Aramburu, que era el responsable de la entidad en Madrid y de facto el número dos, según se desprende de una carta enviada a los clientes firmada por el propio Gascó.

Los socios minoritarios de Diaphanum -básicamente, ejecutivos, banqueros y gestores de inversiones- han ganado peso en la operación con más acciones y deuda financiada por Kartesia.

Kartesia se ha comprometido a salir mediante un pacto de recompra con los socios antes de seis años. Esto es, antes de 2032 como tarde, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

Diaphanum fue creado en 2016 por varios ex de Banca March y Andbank. En la actualidad administra más de 4.000 millones de euros, tiene una decena de oficinas entre España y Miami (EEUU) y emplea a más de 100 personas, entre directivos, banqueros, gestores de inversiones, agentes financieros y middle y back office.

“Se prevé que esta operación, sujeta a la aprobación definitiva de la CNMV, se cierre en los próximos meses”, subraya la misiva.

“Buscando darle continuidad y estabilidad, hemos adoptado, de común acuerdo entre los socios, realizar un cambio generacional en la compañía, en la que una parte de los socios mayoritarios de la firma dan paso a los socios fundadores más jóvenes, incrementando su participación en la firma, y dando entrada a directivos y empleados de la entidad en el capital”, explica el documento.

Y añade: “Se trata de una evolución natural y planificada, orientada a garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo, manteniendo nuestra cultura y forma de trabajar para asegurar que nuestros clientes continúen recibiendo un asesoramiento financiero independiente”.

Los socios salientes seguirán vinculados durante un periodo de transición para asegurar un traspaso ordenado de responsabilidades. Y la gestión y el control del proyecto continuarán en manos del equipo de Diaphanum.