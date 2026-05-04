Mutuafondo Tecnológico, el fondo más rentable de su categoría en los últimos 10 años, con un rendimiento del 377%

La estrategia del fondo se basa en la gestión activa, una fuerte apuesta por el segmento de semiconductores y la identificación de oportunidades en compañías en proceso de adaptación tecnológica.

El fondo, gestionado por Mutuactivos, invierte principalmente en grandes compañías tecnológicas globales y tiene una exposición del 95% a renta variable tecnológica.

Mutuafondo Tecnológico es el fondo más rentable de su categoría en los últimos diez años, con una rentabilidad acumulada del 377%.

El sector tecnológico se ha consolidado como uno de los grandes motores del crecimiento de los mercados financieros, impulsado por la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial. En este contexto, Mutuafondo Tecnológico se ha convertido en uno de los fondos de referencia en el mercado español dentro de su categoría por sus destacadas ganancias.

Con más de dos décadas de trayectoria, este fondo de renta variable de Mutuactivos que invierte en compañías del sector tecnológico ha demostrado una sólida consistencia, situándose como el más rentable de su categoría en los últimos diez años, con una rentabilidad acumulada del 377% y un rendimiento anualizado superior al 16%, según datos de Quefondos.net, plataforma desarrollada y gestionada por VDOS Stochastics. Esa buena evolución refleja la eficacia de una estrategia basada en la gestión activa y una visión orientada al largo plazo.

Además, su rendimiento también es atractivo a corto plazo: en los últimos 12 meses ha registrado un avance del 51,79%, mientras que a tres años alcanza el 98,38%. Estos datos lo consolidan como uno de los fondos de referencia para los inversores que buscan exposición al crecimiento tecnológico global.

Actualmente, la exposición de Mutuafondo Tecnológico a renta variable tecnológica ronda el 95%, con un peso relevante del mercado estadounidense.

De hecho, su índice de referencia es el Nasdaq 100, aunque la filosofía de gestión, como explica Jaime de León Calleja, gestor de renta variable de Mutuactivos, “busca superarlo mediante una cuidada selección de compañías basada en el análisis fundamental”.

La cartera se articula en torno a grandes compañías que lideran la transformación digital a escala global y, especialmente, el desarrollo de la inteligencia artificial.

Entre las principales posiciones destacan Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon y Alphabet, a las que se suman otras compañías relevantes como Meta Platforms, Broadcom, ASML, Dell o Zegona. Esta diversificación refuerza la exposición del fondo a los principales vectores de crecimiento del sector tecnológico.

Uno de los pilares de la estrategia es la elevada exposición al segmento de semiconductores, ha sido uno de los que más ha contribuido a la rentabilidad de los últimos periodos.

“Consideramos que esta temática seguirá siendo uno de los principales vectores de inversión en los próximos años, ya que sobre ella se constituye la base sobre la que se desarrolla todo el ecosistema de la inteligencia artificial y la digitalización”, señala Jaime de León Calleja.

Además, el equipo gestor de Mutuactivos ha identificado oportunidades en compañías que el mercado percibe como potencialmente perjudicadas por el avance de la inteligencia artificial, pero cuya capacidad de adaptación está siendo infravalorada. Un movimiento que refuerza el carácter activo del fondo y su vocación de generar valor a largo plazo.

Con una estrategia consolidada y una elevada disciplina en la selección de compañías, Mutuafondo Tecnológico se mantiene como una de las opciones más destacadas para los inversores que buscan capturar el crecimiento estructural del sector con una gestión profesional y contrastada.