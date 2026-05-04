Lombard Odier incorpora a uno de los gestores de inversiones más veteranos de BNP Paribas

Recientemente, Lombard Odier ha lanzado su segundo programa de capital riesgo junto a Renta 4, dotado con 30 millones de euros y centrado en inversiones en secundarios.

El nombramiento de Figueroa refuerza la estrategia de Lombard Odier de potenciar su equipo en España con perfiles muy sénior y especializados en gestión de patrimonios.

Figueroa Mato cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de activos y ha liderado áreas clave en BNP Paribas, incluyendo la oferta de inversiones alternativas y la plataforma para clientes españoles en Luxemburgo.

Lombard Odier ha incorporado a José Manuel Figueroa Mato, uno de los gestores más veteranos de BNP Paribas Wealth Management, como gestor sénior de carteras en Madrid.

El banco privado suizo Lombard Odier refuerza su equipo en Madrid con uno de los gestores de inversiones más veteranos de BNP Paribas Wealth Management. José Manuel Figueroa Mato se ha incorporado a la entidad como gestor sénior de carteras para fortalecer su división de inversiones.

Figueroa Mato, que llevaba en BNP desde 2005, reportará a Silvia García-Castaño, directora de Inversiones de Lombard Odier para el mercado español y, quien en el pasado, antes de Tressis, también estuvo en BNP entre 1999 y el 2020, donde precisamente ocupó las mismas responsabilidades que después ejercería Figueroa y donde compartieron equipo.

Con más de 20 años de experiencia, Figueroa Mato cuenta con una sólida trayectoria en gestión de activos, asignación estratégica de activos y diseño e implementación de soluciones de inversión.

En el grupo galo ha sido director de Carteras Globales y Soluciones de Inversión Alternativa. En su última etapa, ha estado a cargo de la adaptación de la oferta y el desarrollo de la plataforma de BNP en Luxemburgo para el mercado español.

Cabe recordar que, como informó hace unos días este periódico, Lombard ha lanzado su segundo programa de capital riesgo junto a Renta 4 para los clientes de España. Con capacidad para 30 millones de euros y centrada su estrategia de inversión en secundarios.

El nombramiento de Figueroa Mato "refuerza nuestro compromiso con el mercado español y con el desarrollo de nuestra sólida y especializada oferta de inversión. Su experiencia en gestión de carteras y soluciones multiactivos se alinea perfectamente con nuestro enfoque de asesoramiento a clientes en la gestión a largo plazo de su patrimonio", afirma Iván Basa, director general de Lombard Odier en España.

Lombard es uno de los bancos privados que más se ha reforzado con fichajes en los últimos años. Su política ha sido la de fichar equipos específicos de banqueros privados y gestores de inversiones que, si bien no eran numerosos en personas, sí eran de perfil muy sénior.

Por ejemplo, en 2023 incorporó desde Credit Suisse a un equipo de banqueros y gestores liderado por Christian Thams, donde también se incluían nombres como Ignacio Díez. Antes había pescado en esa misma casa a Honorato Morales. Ese mismo año lanzó sus redes también a Bestinver, desde donde atrajo a Jorge Nuño.