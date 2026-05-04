Indexa Capital inicia los trámites para dar el salto bursátil al Mercado Continuo

Desde su debut en bolsa en octubre de 2024, las acciones de Indexa Capital se han revalorizado un 28,3%, alcanzando una capitalización de 185 millones de euros.

Baker Tilly Auditores, Castañeda Abogados y Renta 4 Banco han sido designados como asesores en los aspectos financieros, legales y estratégicos del proceso.

La empresa busca aumentar su visibilidad, mejorar la liquidez de sus acciones y diversificar su base de inversores con este movimiento bursátil.

Indexa Capital ha iniciado los trámites para pasar del BME Growth al Mercado Continuo, solicitando la admisión a cotización de todas sus acciones.

Indexa Capital inicia los trámites para dar el salto bursátil de BME Growth al Mercado Continuo. Su consejo de administración ha arrancado los trámites legales necesarios en la CNMV, Iberclear y BME para solicitar la admisión a cotización de todas sus acciones.

"Esta decisión se alinea con la estrategia de la compañía para impulsar su crecimiento, aumentar su visibilidad en los mercados de capitales, mejorar la liquidez de sus acciones y ampliar y diversificar su cartera de inversores", reza el documento remitido a sus accionistas.

El holding ha nombrado como asesores para el proceso a Baker Tilly Auditores para la reformulación de los estados financieros, a Castañeda Abogados como asesor legal y a Renta 4 Banco como asesor financiero. Y ya prepara la documentación requerida.

El grupo inversor liderado por François Derbaix, Unai Ansejo y Ramón Blanco debutó en bolsa mediante un listing técnico en octubre de 2024. Desde entonces, sus títulos se han revalorizado un 28,3%, hasta los 12,70 euros por acción. Su capitalización bursátil asciende a los 185 millones de euros.

"La ejecución de la operación estará sujeta, entre otros aspectos, al cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables, así como a la obtención de las autorizaciones pertinentes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores", recuerda el documento.

Entre otros hitos recientes, Indexa Capital ha lanzado su primer fondo de fondos de capital riesgo, deuda privada e infraestructuras con hasta 40 millones de euros de capacidad. Y su cartera contará con fondos de Blackstone, Carlyle, EQT y Hamilton Lane para una TIR neta objetivo del 11,2%.