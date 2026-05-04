El 'family office' FEP aspira a doblar patrimonio hasta los 3.000M con fichajes en Santander, Accenture y Alantra

El foco de FEP son familias con más de 10 millones de dólares, aunque también ofrecen gestión discrecional de carteras para clientes con patrimonios inferiores.

Actualmente asesoran a 35 grupos familiares en España, México y Miami, y su objetivo es alcanzar los 60 grupos en cinco años.

FEP ha reforzado su equipo con profesionales provenientes de Santander, Accenture y Alantra para competir en el mercado de grandes fortunas.

Family Enterprise Partners (FEP) busca doblar su patrimonio gestionado a 3.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 16%.

En plena ofensiva de los grandes bancos por captar familias empresarias e instituciones a las que asesorar sobre su patrimonio, sus inversiones, su fiscalidad o su cartera inmobiliaria, los family offices independientes no quieren quedarse atrás.

Uno de los más importantes en España y al otro lado del Atlántico, Family Enterprise Partners (FEP), pretende aprovechar la mayor apertura del mercado para crecer y ofrecer su independencia a las grandes fortunas.

El multifamily office FEP, liderado por los socios Rafael Alberca y Daniel Cervantes, asesora en estos momentos 1.500 millones de dólares (1.280 millones de euros).

Para 2030, ha establecido un plan estratégico que consiste en doblar su volumen bajo asesoramiento hasta los 3.000 millones de dólares (por encima de los 2.550 millones de euros), a razón de un crecimiento anual compuesto (CAGR, en inglés) del 16%.

En este lustro que tiene por delante, quiere pasar de los 35 grupos familiares asesorados en España, México y Miami (Estados Unidos) al entorno de los 60.

Su nueva estructura, con refuerzos provenientes de Santander, Accenture y Alantra, le permite competir en un mercado cada vez más dinámico donde Beyond Wealth (Santander), OpenWealth (CaixaBank) y Bankinter están desplegando sus marcas entre las grandes fortunas y las familias empresarias, un nicho donde el mayor independiente es MdF Family Partners.

Otras boutiques multifamily offices son iCapital, GBS Finance (Creand WM), Sandman Partners, DiverInvest o Panghea.

Fichajes

En el caso de FEP, ha fichado a Ainhoa Barco como directora de Legal y Cumplimiento, proveniente de Grupo Santander, donde era responsable global de Gobierno de Producto. También ha incorporado a Imelda Huerta como controller financiera, especialista en finanzas y control de gestión llegada desde Accenture.

Asimismo, se ha hecho con Carlos García como director de Marketing y Comunicación, quien era el responsable de Marketing Digital de Alantra.

El foco de FEP Wealth son los grandes grupos o ultrarricos con más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por familia asesorada. Pero también tiene capacidad para tratar a clientes por debajo de los 10 millones mediante su servicio de gestión discrecional de carteras. Tanto en España como en EEUU, opera como agente financiero y representante de Diaphanum.

Por otra parte, FEP ha reservado espacio para coinvertir en unos cinco proyectos de economía real con sus clientes, "aportando capital, red estratégica y capacidad de ejecución", aseveran desde la firma.