Los fondos españoles se recuperan de la guerra de Irán y vuelven a captar dinero con casi 1.240 millones en abril

El patrimonio gestionado por fondos españoles ha crecido en 14.083 millones en el primer cuatrimestre, alcanzando los 464.955 millones de euros.

En lo que va de año, los fondos nacionales acumulan captaciones netas de 6.528 millones y una rentabilidad promedio del 1,84%.

En marzo, la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio provocó salidas netas de 751 millones de euros en estos fondos.

Los fondos de inversión españoles han registrado entradas netas de 1.238 millones de euros en abril, recuperándose tras el impacto de la guerra de Irán.

Los fondos de inversión españoles se recuperan del primer impacto de la guerra de Irán. En marzo, el conflicto en Oriente Medio acabó con una racha histórica de 64 meses consecutivos de captaciones en los fondos. Pero, en abril, estos productos financieros han vuelto a la senda positiva.

Si el mes pasado, antes del alto el fuego temporal entre EEUU e Israel con Irán, los fondos patrios sucumbieron ante la incertidumbre con salidas netas de dinero por valor de 751 millones de euros, en abril los fondos de inversión han vuelto a sacar músculo y mostrar optimismo registrando entradas netas de 1.238 millones, conforme al avance provisional de Inverco.

De esta forma, los fondos nacionales aglutinan captaciones netas de 6.528 millones en el acumulado en el año.

Pese a los dos meses de guerra y el bache comercial que supuso para las gestoras españolas el mes de marzo, los fondos llevan una rentabilidad promedio del 1,84% en lo que llevamos de ejercicio, tras revalorizarse un 2,42% en abril.

En el primer cuatrimestre, los fondos nacionales han agrandado su patrimonio bajo gestión en 14.083 millones, hasta los 464.955 millones de euros, según la patronal de las gestoras.

La última actualización de la guerra de Irán aflora que Donald Trump mantendrá el bloqueo naval del estrecho de Ormuz hasta que Irán acepte un acuerdo que aborde su programa nuclear, después de que Emiratos Árabes Unidos haya abandonado la OPEP y el petróleo haya superado los últimos días los 125 dólares por barril.