Allianz encara los 1.000 millones en asesoramiento financiero con un nuevo fondo de bonos europeos

Allianz aspira a superar los 1.000 millones en asesoramiento financiero en los próximos meses y tiene como meta alcanzar 9.000 millones para 2029.

El nuevo fondo, Allianz Bonos Selección, invierte en deuda europea pública y privada a medio plazo y está gestionado por Teo Polo.

La filial de Allianz cuenta con más de 1.000 asesores y gestiona actualmente 950 millones de euros de clientes españoles, repartidos entre fondos de inversión y planes de pensiones.

Allianz Soluciones de Inversión lanza un nuevo fondo de bonos europeos para impulsar su volumen de negocio hacia los 1.000 millones de euros.

A falta de pocos meses para su quinto aniversario, la filial de asesoramiento financiero de Allianz encara el ascenso a la cumbre de los 1.000 millones de euros en volumen de negocio. Y lo hace con nuevo fondo de bonos europeos como sherpa o piolet hacia esa cota.

La agencia de valores Allianz Soluciones de Inversión, participada al 100% por Allianz Seguros, cuenta con más de 1.000 agentes financieros o asesores que recomiendan y venden tanto los fondos de inversión españoles de la compañía como los internacionales bajo el paraguas del grupo.

Esto es, los fondos de Pimco, una de las mayores gestoras del mundo en renta fija, y de Allianz Global Investors, la punta de lanza y el brazo de inversión más polifacético del conglomerado.

En la actualidad, Allianz Soluciones de Inversión asesora unos 950 millones de euros de clientes españoles. De este volumen, 500 millones están en fondos de inversión y otros 450 millones se concentran en planes de pensiones.

Allianz Seguros sigue confiando en su modelo colaborativo -sin gestora propia en España- por el que, en nuestro país, externaliza la administración de los fondos de inversión y de pensiones a otras gestoras, que luego dan un mandato de subgestión a la propia Allianz Soluciones de Inversión.

Mayoritariamente, es Inversis Gestión quien le articula sus productos de inversión en España: los fondos perfilados, el de bolsa española o uno de renta fija a corto plazo. Aunque también colabora con Renta 4, y recientemente lo ha hecho con JPMorgan Asset Management en Irlanda para varios fondos a vencimiento que ya han culminado su vida útil.

Su última apuesta para esta gama es el fondo Allianz Bonos Selección, también alojado en Inversis Gestión. Se trata de un fondo de deuda europea, pública y privada, de medio plazo. Su gestor es Teo Polo, a la vez responsable de Renta Fija en Allianz Inversiones.

Meta final

"Queríamos complementar la gama de fondos que ya ofrecemos de Pimco y AllianzGI para el mercado español, y vimos la oportunidad con un fondo de bonos europeos como éste, que nuestro equipo controla muy bien", pone en contexto Miguel Colombás, director general de Allianz Soluciones de Inversión.

Colombás confía en que, con la tracción comercial de este nuevo fondo y gracias a la posible revalorización de las carteras por el efecto mercado en la bolsa y los bonos, la división de asesoramiento financiero de Allianz Seguros en pocos meses supere oficialmente los 1.000 millones de euros. Sólo le falta el último escalón.

Después, la meta debería ser más ambiciosa. En sus inicios, los dirigentes de la agencia de valores y del grupo asegurador deslizaron su hoja de ruta, que consistía en tocar los 9.000 millones de euros en asesoramiento financiero para 2029.