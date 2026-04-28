Alantra aspira a elevar un 56% sus ingresos para 2028 y triplicar su volumen en fondos hasta los 10.000 millones

La junta de accionistas aprobó la venta del 49% que Alantra Investment Managers poseía en la gestora parisina Access Capital Partners.

Alantra busca reforzar su posición en el segmento mid-market con desarrollo de talento interno y la incorporación de perfiles altamente cualificados, además de operaciones corporativas selectivas.

El grupo prevé triplicar su volumen en fondos hasta los 10.000 millones de euros en activos bajo gestión mediante crecimiento orgánico y adquisiciones en Europa.

Alantra aspira a aumentar un 56% sus ingresos hasta 2028, alcanzando más de 330 millones de euros, con una contribución equilibrada de banca de inversión y gestión de activos.

Tras un trienio (2022-2024) con unos resultados muy flojos y un 2025 de cierta normalización en el negocio, Alantra lanza ahora una ofensiva para crecer en los próximos tres años y recuperar el terreno perdido.

El grupo de inversión español ha celebrado este martes su Junta General de Accionistas, en la que Santiago Eguidazu, presidente ejecutivo de la compañía, ha presentado las magnitudes y prioridades estratégicas de la entidad hasta 2028.

Alantra se ha fijado como objetivo un fuerte crecimiento de la cifra de negocios, por encima de 330 millones de euros en 2028 (frente a los 211 millones de 2025), lo que supondría un crecimiento en el periodo del 56%, con una contribución más equilibrada de sus dos actividades, banca de inversión y gestión de activos.

En banca de inversión, Alantra pretende reforzar su posición en el segmento mid-market mediante el desarrollo interno de talento y la incorporación de "perfiles altamente cualificados", así como, "selectivamente, operaciones corporativas".

En su división de fondos, en la que Alantra cuenta con Mutua Madrileña como socio estratégico con una participación del 20% desde 2020, el grupo aspira a alcanzar un volumen de 10.000 millones de euros en activos bajo gestión en 2028.

Esto equivaldría a triplicar los niveles actuales, a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisición de participaciones mayoritarias en negocios europeos de gestión alternativa, alto margen y elevada especialización de producto (monoliners).

En su conjunto, Alantra se marca como objetivo avanzar hacia una rentabilidad neta sobre ingresos del 15%, manteniendo un nivel de distribución de dividendos del 60%.

Venta de ACP

Cabe recordar que, hace varias semanas, Bankinter Investment y Plenium anunciaron la integración de sus gestoras y la compra a Alantra y otros socios del 64% de la gestora parisina Access Capital. De este último porcentaje, el 48,99% era de Alantra.

Precisamente, en la junta de este martes se ha aprobado la venta de la participación del 49% que Alantra Investment Managers, división de gestión de activos del grupo, ostenta en ACP.