Criteria crea una gestora de capital riesgo para canalizar su entrada en el Scaleup Europe Fund, Mundi y otros fondos

La nueva estructura pretende diversificar el riesgo, ampliar el número de compañías privadas en las que CriteriaCaixa invierte e implicarse de forma indirecta en su gestión.

CriteriaCaixa busca elevar el peso de su cartera de inversiones alternativas del 4% actual hasta el 10% del valor total de sus activos, lo que supondría alcanzar unos 4.500 millones de euros.

La gestora gestionará más de 750 millones de euros que Criteria ya tenía invertidos en fondos y canalizará inversiones en grandes vehículos como el Scaleup Europe Fund y el fondo Kembara de Mundi Ventures.

CriteriaCaixa ha creado la gestora de capital riesgo Criteria PE Management, presidida por Felipe Matías, para invertir en fondos de capital privado de terceros.

CriteriaCaixa ha creado una pieza clave para alinear su plan estratégico al de la Fundación 'la Caixa' para el periodo 2025-2030. El holding ha constituido la gestora de capital riesgo Criteria PE Management, presidida por Felipe Matías, el director corporativo de Inversiones de Criteria.

La nueva gestora, pendiente de registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los próximos días, tiene como objetivo invertir en fondos de capital privado de terceras entidades. De momento, parte con más de 750 millones de euros que Criteria ya tenía invertidos en terceros fondos.

A finales de 2025, el primer holding inversor de España reorganizó sus carteras en cuatro diferentes.

La primera administra la participación fundacional en CaixaBank, donde controla un 31,3% del accionariado. Luego hay una segunda cartera que aglutina inversiones relevantes en grandes compañías como Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia o Colonial, entre otras.

También destinó un tercer cajón a gestionar la liquidez. Y reservó una cuarta cartera para las inversiones alternativas, que ya tenían por entonces un peso creciente, donde se incluyen InmoCaixa (inmobiliario), Caixa Capital Risc (para startups con foco en tecnología y biotecnología) y los fondos de capital privado.

La gestora, una vez esté operativa, dará servicio a la tercera pata de esta última cartera.

Criteria PE Management se dedicará a la inversión en fondos de terceros, la cual "permitirá a CriteriaCaixa ampliar el número de compañías privadas o no cotizadas en las que impacta [con vocación de crecimiento y con una previsión de liquidez más dilatada en el tiempo], diversificar el riesgo y mantener de forma indirecta una involucración activa en la gestión".

Fondo europeo y Mundi

Cuando la gestora esté a pleno rendimiento, tendrá el encargo de canalizar el compromiso del holding al megafondo Scaleup Europe Fund, el fondo de capital riesgo tecnológico llamado a transformar el modelo económico de la UE y que aspira a levantar más de 20.000 millones de euros entre dinero público y privado.

CriteriaCaixa ya anticipó que comprometerá dinero, aunque todavía no ha confirmado cuánto, al igual que lo hará Santander a través de Mouro Capital.

También recaerá bajo el paraguas de Criteria PE Management su participación de 100 millones en Kembara, el megafondo de tecnología y clima de hasta 1.250 millones de euros de Mundi Ventures, la gestora de Javier Santiso.

En este vehículo, Criteria ha comprometido capital junto al Fondo Europeo de Inversiones (350 millones) o el CDTI, sin concretar.

Un 10% en alternativos

Mediante su cuarta cartera de inversiones alternativas, por ejemplo, Criteria ha comprado recientemente el edificio Estel -el mayor edificio de oficinas de Barcelona con 52.000 metros cuadrados- a Bain y Freo por 385 millones. Un complejo que alberga la sede ibérica de la farmacéutica AstraZeneca.

El holding se fija como meta mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda del 10% del valor total bruto de los activos de Criteria. Habida cuenta de que, hoy día, el valor bruto de los activos del brazo inversor de la Fundación 'la Caixa' asciende a 44.800 millones de euros, este porcentaje representaría cerca de 4.500 millones de euros.

En estos momentos, la cartera alternativa supone un 4% sobre el total, esto es, unos 1.800 millones. Por lo que su desarrollo hasta niveles del 10% implicará multiplicar por 2,5 veces su peso.