Santander abre su 'family office' Beyond Wealth en Brasil

La expansión a Brasil sigue la estrategia global de Santander de ofrecer servicios de asesoramiento financiero avanzado a clientes VIP.

Beyond Wealth ya opera en España, Suiza y Miami, y gestiona cerca de 7.000 millones de euros entre todos los mercados.

Daniel Castilho de Oliveira, profesional con larga trayectoria en Santander, liderará Beyond Wealth en el país sudamericano.

Santander ha inaugurado su multifamily office Beyond Wealth en Brasil, dirigido a grandes familias e instituciones con más de 50 millones de euros.

Beyond Wealth, el multifamily office de Santander para grandes familias empresarias e instituciones con más de 50 millones de euros, abre en Brasil.

La filial de asesoramiento independiente ha elegido a un profesional de la casa, Daniel Castilho de Oliveira, como responsable del negocio de Beyond Wealth en el país carioca.

Castilho de Oliveira llegó al Santander en 2008 tras haber pasado por ABN AMRO Real y Bradesco, y desde entonces ha permanecido siempre en la entidad, a excepción de un año que estuvo en Dotz.

De esta forma, Beyond Wealth aterriza en Brasil tras haberlo hecho dos meses antes en Suiza, donde fichó a dos ejecutivos españoles de Lombard Odier para la ocasión: Ignacio Barragán y Miguel Hidalgo Salisbury.

En el momento de su nacimiento en 2025, los responsables de Beyond Wealth aventuraron que la intención de la entidad es alcanzar 10.000 millones de euros bajo supervisión en tres años en lo que al mercado español se circunscribe.

Por ahora, ya lleva 2.500 millones en España, cifra que se amplía hasta casi los 7.000 millones si se computan también los otros mercados donde Beyond Wealth ofrece su asesoramiento.

La hoja de ruta de Beyond Wealth es estar presente en España, Brasil, Suiza y Miami (Estados Unidos). La puesta de largo del family office en Brasil tuvo lugar el miércoles, como ha confirmado Carmen Gutiérrez, la responsable global de Family Office de Banco Santander.

Esta inauguración se produce pocos días después de que Santander revolucionara la banca privada con tres nuevos servicios de inversión que pivotan sobre diferentes modelos de carteras y asesoramiento financiero para sus clientes VIP. Uno de ellos incluye mandatos de asesoramiento a BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs Asset Management.