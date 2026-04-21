Andbank se refuerza en Barcelona con un equipo de banqueros de Julius Baer

Andbank cerró 2025 con un volumen de negocio de más de 40.260 millones de euros en España.

El nuevo equipo reportará a Luis Ignacio Crespo, responsable del canal agencial de Andbank en Cataluña.

Laia Farré también se une al equipo como soporte de operaciones, todos con amplia experiencia en asesoramiento a clientes de alto patrimonio.

Andbank refuerza su banca privada en Barcelona incorporando a tres banqueros procedentes de Julius Baer: José Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch y Roberto Murgui.

Andbank continúa reforzando su apuesta por la banca privada en el mercado español con la incorporación de tres banqueros procedentes de Julius Baer. José Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch y Roberto Murgui se unen al banco en Barcelona como agentes financieros junto con Laia Farré, que se incorpora como soporte de operaciones.

Los cuatro profesionales cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes de alto y muy alto patrimonio (HNW/UHNW, por sus siglas en inglés) en entidades financieras internacionales de primer nivel.

Oliver ha estado 19 años en el banco suizo, y antes trabajó en puestos de relevancia para UBS Wealth Management, Citibank Private Bank, Lloyds TSB y Banif (hoy Santander Private Banking).

Por su parte, Rocadembosch pasó anteriormente por UBS WM, Santander Private Banking y Banco Sabadell. Mientras que Murgui trabajó antes para UBS WM. Todos ellos han estado en Julius Baer desde 2019.

En el caso de Farré, también pasó por UBS, Banif y Sabadell Urquijo.

Este equipo reportará a Luis Ignacio Crespo, responsable del canal agencial de Andbank en Cataluña. El grupo andorrano cerró 2025 con un volumen de negocio de más de 40.260 millones de euros en España.