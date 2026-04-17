Enrique Tombas (Suma Capital), nuevo presidente de SpainCap
La patronal del capital privado designa a Alejandro Diazayas (Nexxus Iberia) y Lourdes Álvarez de Toledo (JME Ventures) como vicepresidentes.
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Las claves
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Enrique Tombas, socio fundador y presidente de Suma Capital, ha sido nombrado nuevo presidente de SpainCap.
Alejandro Diazayas (Nexxus Iberia) y Lourdes Álvarez de Toledo (JME Ventures) ocuparán las vicepresidencias de la entidad.
La junta directiva de SpainCap se refuerza con cinco nuevos miembros de firmas como Abe Capital, Clave Capital, JME Ventures, Portobello Capital y Proa Capital.
SpainCap, patronal del capital privado que celebra 40 años, destaca que en 2025 el capital privado español batió todos sus récords históricos de actividad.
SpainCap ha reordenado su cúpula directiva a través de la incorporación de cinco nuevos miembros a su junta directiva y del nombramiento de Enrique Tombas, socio fundador y presidente de Suma Capital, como presidente de la organización.
A este nombramiento se suma el de Alejandro Diazayas, socio fundador de Nexxus Iberia, y el de Lourdes Álvarez de Toledo, partner de JME Ventures, como vicepresidentes de la entidad, según ha informado SpainCap en un comunicado.
Con más de 30 años ligado al capital privado y a la banca de inversión, Tombas ocupó el cargo de vicepresidente económico y tesorero de SpainCap entre 2015 y abril de 2020 y fue miembro de la junta directiva del FC Barcelona.
Antes de fundar Suma Capital en 2007, el directivo desarrolló su carrera profesional en entidades como WindCorp, Banco Urquijo o Banco Intesa-Sanpaolo.
En paralelo, la junta directiva de SpainCap ha incorporado a Manuel Blanco (Abe Capital), Santiago Lozano (Clave Capital), Lourdes Álvarez de Toledo (JME Ventures), Íñigo Sánchez-Asiaín (Portobello Capital) y a Fernando Ortiz (Proa Capital).
La patronal del capital privado, que ha cumplido 40 años y acaba de celebrar su congreso anual, recuerda que fundraising, venture capital, desinversión y número de operaciones del capital privado español superaron en 2025 todos los récords históricos.