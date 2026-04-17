Enrique Tombas (Suma Capital), nuevo presidente de SpainCap

SpainCap, patronal del capital privado que celebra 40 años, destaca que en 2025 el capital privado español batió todos sus récords históricos de actividad.

La junta directiva de SpainCap se refuerza con cinco nuevos miembros de firmas como Abe Capital, Clave Capital, JME Ventures, Portobello Capital y Proa Capital.

Alejandro Diazayas (Nexxus Iberia) y Lourdes Álvarez de Toledo (JME Ventures) ocuparán las vicepresidencias de la entidad.

Enrique Tombas, socio fundador y presidente de Suma Capital, ha sido nombrado nuevo presidente de SpainCap.

SpainCap ha reordenado su cúpula directiva a través de la incorporación de cinco nuevos miembros a su junta directiva y del nombramiento de Enrique Tombas, socio fundador y presidente de Suma Capital, como presidente de la organización.

A este nombramiento se suma el de Alejandro Diazayas, socio fundador de Nexxus Iberia, y el de Lourdes Álvarez de Toledo, partner de JME Ventures, como vicepresidentes de la entidad, según ha informado SpainCap en un comunicado.

Con más de 30 años ligado al capital privado y a la banca de inversión, Tombas ocupó el cargo de vicepresidente económico y tesorero de SpainCap entre 2015 y abril de 2020 y fue miembro de la junta directiva del FC Barcelona.

Antes de fundar Suma Capital en 2007, el directivo desarrolló su carrera profesional en entidades como WindCorp, Banco Urquijo o Banco Intesa-Sanpaolo.