Tressis lanza un fondo de 15 millones sobre hoteles y hostales en España y Portugal con Room00

El fondo tiene una TIR objetivo entre el 15% y el 17%, basada en el crecimiento de ingresos y la optimización operativa de los inmuebles.

La inversión prevé adquirir y rehabilitar entre 8 y 12 activos, principalmente hoteles urbanos de tamaño medio y hostales de gran capacidad.

Tressis, parte del Grupo MoraBanc, lanza un fondo de hasta 15 millones de euros para invertir en hoteles y hostales en España y Portugal junto a Room00.

Tressis (ya como parte del Grupo MoraBanc) se suma al boom inmobiliario y turístico por España con un nuevo fondo (Iberia Hospitality Capital I FCR) que invertirá en hoteles y hostales y que tendrá una capacidad de entre 10 y 15 millones de euros. Para explotar y gestionar la cartera, Tressis se ha asociado con el grupo Room00, especializado en este sector.

El foco del fondo -comercializable desde 100.000 euros- estará centrado en España y Portugal "en sus principales ciudades de interés turístico" como Barcelona, Madrid, Valencia, Lisboa, Oporto o Málaga, y su duración será de cinco años, aunque podrá prorrogarse por hasta dos años más, hasta los siete, si a los cinco años la cartera no está desinvertida.

Con todo, el ámbito geográfico podrá ser global, "siempre con posibilidad de aprovechar alguna oportunidad en otros mercados", como reza su folleto.

La cartera del fondo tendrá entre 8 y 12 activos que tengan como objetivo de inversión la adquisición y rehabilitación, para su optimización operativa, de inmuebles explotados, como hoteles y hostales, con licencias vigentes. En concreto, hoteles urbanos de tamaño medio de 25 a 60 habitaciones y hostales con más de 150 camas.

La TIR objetivo oscila entre el 15% y el 17%, "impulsada por el crecimiento de los ingresos, la optimización operativa y la apreciación de los activos", explican desde Tressis.

El socio de Tressis en este proyecto es Room00, el grupo fundado y capitaneado por Ignacio Requena.

Room00 es la principal plataforma ibérica de hostels y hoteles boutique y está creciendo exponencialmente tras la inyección de 400 millones de euros que le hizo el fondo King Street Capital para saltar a mercados como Portugal, Italia o Reino Unido.

En Londres, su último mercado, Room00 va a desplegar hasta 80 millones en cinco nuevos establecimientos en los distritos de Bloomsbury, Paddington, St Paul’s y Victoria.

El fondo de Tressis en colaboración con Room00 llega pocos días después de que Mutuactivos lanzase un fondo de 100 millones de euros de capacidad pero con objetivo de invertir hasta 300 millones en hoteles y beach clubs de España, Portugal e Italia de la mano de Stoneweg Hospitality como asesor, el grupo de Jaume Sabater y Joaquín Castellví.