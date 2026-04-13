Mutuafondo Flexible Bonds, el nuevo nombre del fondo de las mejores ideas en renta fija de Mutuactivos

El traslado a Luxemburgo refuerza la estrategia internacional de Mutuactivos, facilitando el acceso a inversores institucionales globales y aprovechando el entorno financiero avanzado del país.

Destaca por su gestión flexible, diversificación y resultados consistentes: una rentabilidad media anualizada del 5,85% en los últimos tres años, superando la media de su categoría.

El fondo, gestionado por Mutuactivos, permite invertir desde 10 euros y se comercializa en España sin cambios para los clientes actuales.

Mutuafondo Renta Fija Flexible se renombra como Mutuafondo Flexible Bonds tras su traslado a Luxemburgo, manteniendo su política de inversión y equipo gestor.

Mutuactivos ha rebautizado uno de sus fondos de referencia en renta fija: Mutuafondo Renta Fija Flexible ha pasado a denominarse Mutuafondo Flexible Bonds tras su traslado a Luxemburgo, el primero que lleva a cabo la gestora mediante una fusión transfronteriza.

El movimiento responde a la estrategia de internacionalización de Mutuactivos, ya que permitirá acercar el fondo a un mayor número de inversores. El traslado (de en torno a 410 millones de euros de patrimonio), no obstante, no supone cambios para los clientes actuales: se mantiene la política de inversión, el equipo gestor, el proceso de toma de decisiones y el histórico de rentabilidad.

Igualmente, se mantiene sin cambios su comercialización en España. Se puede contratar vía web, a través de los asesores o por medio de distribuidores, con una inversión mínima de 10 euros.

El fondo que se adapta a distintos entornos de mercado

Mutuafondo Flexible Bonds es uno de los fondos más destacados de Mutuactivos, ya que aglutina las mejores ideas del equipo de renta fija, gracias a su enfoque de gestión flexible y sin restricciones frente a los índices tradicionales.

El fondo destaca por sus resultados consistentes a lo largo del tiempo. En 2025 arrojó una rentabilidad del 4,08%; en 2024, del 8,10%; y en 2023, del 7,58%. En los últimos tres años, el rendimiento medio anualizado alcanza el 5,85%, por encima de la media de su categoría.

Se trata de un fondo de renta fija diversificado, denominado en euros y que puede adaptarse a distintos entornos de mercado en términos de duración y riesgo de crédito.

Su proceso de inversión combina dos aproximaciones complementarias: un análisis bottom up, centrado en la selección detallada de emisores y emisiones, y un enfoque top down, que incorpora la visión macroeconómica y de mercado.

El vehículo puede invertir hasta un 50% en activos de renta fija high yield, hasta un 40% en deuda subordinada y tiene un rango de sensibilidad a tipos de interés de entre cero y siete años.

Su cartera actual cuenta con un 15% de bonos high yield, 34% de bonos subordinados y 24% en deuda pública y liquidez para aprovechar oportunidades de compra que surjan en el mercado

Estrategia internacional

El traslado de Mutuafondo Renta Fija Flexible a Luxemburgo refuerza la presencia internacional de Mutuactivos. Su comercialización a través del Gran Ducado permite una mayor distribución a nivel global ya que mejora el acceso a inversores internacionales institucionales.

Para Mutuactivos, Luxemburgo es el mercado por excelencia para la gestión patrimonial, gracias a su seguridad jurídica y a su desarrollo avanzado de productos financieros.

Además, el país ofrece un entorno estable y con gran potencial de crecimiento y permite a Mutuactivos competir en igualdad de condiciones con otras gestoras internacionales.