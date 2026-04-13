Mutuafondo Flexible Bonds, el nuevo nombre del fondo de las mejores ideas en renta fija de Mutuactivos
En los últimos tres años, el rendimiento medio anualizado del fondo alcanza el 5,85%, por encima de la media de su categoría.
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Las claves
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Mutuafondo Renta Fija Flexible se renombra como Mutuafondo Flexible Bonds tras su traslado a Luxemburgo, manteniendo su política de inversión y equipo gestor.
El fondo, gestionado por Mutuactivos, permite invertir desde 10 euros y se comercializa en España sin cambios para los clientes actuales.
Destaca por su gestión flexible, diversificación y resultados consistentes: una rentabilidad media anualizada del 5,85% en los últimos tres años, superando la media de su categoría.
El traslado a Luxemburgo refuerza la estrategia internacional de Mutuactivos, facilitando el acceso a inversores institucionales globales y aprovechando el entorno financiero avanzado del país.
Mutuactivos ha rebautizado uno de sus fondos de referencia en renta fija: Mutuafondo Renta Fija Flexible ha pasado a denominarse Mutuafondo Flexible Bonds tras su traslado a Luxemburgo, el primero que lleva a cabo la gestora mediante una fusión transfronteriza.
El movimiento responde a la estrategia de internacionalización de Mutuactivos, ya que permitirá acercar el fondo a un mayor número de inversores. El traslado (de en torno a 410 millones de euros de patrimonio), no obstante, no supone cambios para los clientes actuales: se mantiene la política de inversión, el equipo gestor, el proceso de toma de decisiones y el histórico de rentabilidad.
Igualmente, se mantiene sin cambios su comercialización en España. Se puede contratar vía web, a través de los asesores o por medio de distribuidores, con una inversión mínima de 10 euros.
El fondo que se adapta a distintos entornos de mercado
Mutuafondo Flexible Bonds es uno de los fondos más destacados de Mutuactivos, ya que aglutina las mejores ideas del equipo de renta fija, gracias a su enfoque de gestión flexible y sin restricciones frente a los índices tradicionales.
El fondo destaca por sus resultados consistentes a lo largo del tiempo. En 2025 arrojó una rentabilidad del 4,08%; en 2024, del 8,10%; y en 2023, del 7,58%. En los últimos tres años, el rendimiento medio anualizado alcanza el 5,85%, por encima de la media de su categoría.
Se trata de un fondo de renta fija diversificado, denominado en euros y que puede adaptarse a distintos entornos de mercado en términos de duración y riesgo de crédito.
Su proceso de inversión combina dos aproximaciones complementarias: un análisis bottom up, centrado en la selección detallada de emisores y emisiones, y un enfoque top down, que incorpora la visión macroeconómica y de mercado.
El vehículo puede invertir hasta un 50% en activos de renta fija high yield, hasta un 40% en deuda subordinada y tiene un rango de sensibilidad a tipos de interés de entre cero y siete años.
Su cartera actual cuenta con un 15% de bonos high yield, 34% de bonos subordinados y 24% en deuda pública y liquidez para aprovechar oportunidades de compra que surjan en el mercado
Estrategia internacional
El traslado de Mutuafondo Renta Fija Flexible a Luxemburgo refuerza la presencia internacional de Mutuactivos. Su comercialización a través del Gran Ducado permite una mayor distribución a nivel global ya que mejora el acceso a inversores internacionales institucionales.
Para Mutuactivos, Luxemburgo es el mercado por excelencia para la gestión patrimonial, gracias a su seguridad jurídica y a su desarrollo avanzado de productos financieros.
Además, el país ofrece un entorno estable y con gran potencial de crecimiento y permite a Mutuactivos competir en igualdad de condiciones con otras gestoras internacionales.