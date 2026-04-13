IDC Ventures lanza un fondo de 130 millones para invertir en clubes de fútbol con la nueva marca A.Gain

El grupo IDC Network, presidido por Richard Aitkenhead y con Bobby Aitkenhead al frente de A.Gain, celebrará su primer encuentro anual en Europa los días 15 y 16 de abril en Madrid.

La estrategia de inversión combinará participaciones minoritarias en clubes de élite y activos transformacionales dentro del ecosistema deportivo.

El fondo se centrará principalmente en España y Reino Unido, con inversiones selectivas en América Latina, y estará muy enfocado en el fútbol.

IDC Ventures lanza bajo la nueva marca A.Gain un fondo de capital privado de 150 millones de dólares para invertir en clubes de fútbol.

IDC Ventures, el brazo de inversión del grupo IDC Network, empieza una nueva etapa con un campo de actuación más amplio, abierto al capital riesgo -y no sólo al venture capital- y con un nuevo nombre: A.Gain.

Para desarrollar esta nueva fase, la gestora ha lanzado un fondo de capital privado de 150 millones de dólares (casi 130 millones de euros) centrado en Tecnología, Deporte y Entretenimiento (Sports & Entertainment), capitaneado por Richard Lee.

Más concretamente, y según ha podido saber este periódico, el objetivo del fondo de la nueva A.Gain es construir una cartera concentrada en Europa -principalmente, en España y Reino Unido- con presencia "selectiva" en América Latina.

Sobre todo, la cartera estará "muy enfocada en el fútbol", con inversiones en clubes del deporte rey a ambos lados del Atlántico.

Desde A.Gain, y en sentido amplio, explican que el vehículo combinará participaciones minoritarias en clubes de élite con posiciones en activos transformacionales, y con una visión futura de expansión hacia plataformas vinculadas al ecosistema del deporte.

"Esta categoría está atrayendo cada vez más capital institucional y se consolida como una de las grandes oportunidades dentro de la economía de las experiencias", aseveran desde la firma.

IDC Network, holding fundado en 1995 y que mantendrá su denominación, cuenta con una red de más de 350 inversores y presencia internacional en Europa, Estados Unidos y América Latina. A través de sus distintas estrategias, el grupo invierte en oportunidades vinculadas a transformaciones estructurales en la economía global.

Un encuentro anual del IDC Network en ediciones pasadas con Richard Aitkenhead como maestro de ceremonias. Imagen cedida.

A nivel organizacional, el grupo IDC Network está presidido por el guatemalteco Richard Aitkenhead y A.Gain lo dirige su hijo Bobby Aitkenhead.

En este sentido, IDC Network celebrará los próximos 15 y 16 de abril en Madrid su encuentro anual reuniendo a inversores, fundadores y operadores de su red global en un encuentro centrado en oportunidades de inversión y tendencias que están redefiniendo los mercados. Es la primera vez que el encuentro anual sale de Miami para venir a Europa.