Mutuactivos descarta un riesgo sistémico por la ola de reembolsos en los fondos de deuda privada

El comportamiento volátil del oro y la plata, así como el repunte de los tipos de interés, marcan la coyuntura de los mercados ante la incertidumbre global.

El fondo de deuda privada de Mutuactivos limita la liquidez hasta el cuarto año para evitar problemas derivados de los reembolsos masivos.

Las grandes gestoras de activos alternativos han sufrido una caída bursátil media del 25% en el trimestre, reflejando un daño reputacional considerable.

Mutuactivos descarta que la ola de reembolsos en fondos de deuda privada suponga un riesgo sistémico para el sector financiero.

El director de inversiones de Mutuactivos, Emilio Ortiz, ha descartado que la ola de reembolsos de los fondos de deuda privada "tenga un carácter sistémico" y ha recordado que la banca "no parece tener una exposición relevante".

"Con todo, la fuerte caída en las cotizaciones bursátiles de las grandes gestoras de activos alternativos, como Apollo, KKR o Blackstone, que han perdido un 25% de media en el trimestre, parece indicar que el daño reputacional es considerable", reconoce.

Es una de las principales conclusiones extraídas de la última carta trimestral de Ortiz dirigida a clientes, publicada este viernes, donde también expone que el desequilibrio entre la liquidez de los activos y pasivos que están sufriendo los fondos evergreen es similar al registrado hace algunos años por ciertos fondos inmobiliarios españoles.

Por esta razón, Mutuactivos decidió que su fondo de deuda privada, Global Private Income Program, no tuviese ventanas de liquidez hasta el cuarto año "para evitar problemas".

La gestora estima que en torno al 15% del crédito privado en Estados Unidos podría estar emitido por compañías de software, uno de los sectores más expuestos al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el que ha impulsado la serie de reembolsos.

Sobre esta cuestión, Ortiz asegura que, "aunque es poco probable que este sector vaya a desaparecer, porque muchos sistemas informáticos son muy difíciles de reemplazar, lo cierto es que, como casi siempre, los inversores primero venden y luego preguntan".

En la carta correspondiente al primer trimestre del ejercicio, Mutuactivos ha puesto el foco en el comportamiento de los metales preciosos y de la deuda pública durante el conflicto en Irán, activos que suelen actuar como refugio en situaciones de alta incertidumbre.

Volatilidad

En concreto, Ortiz apunta que la volatilidad del oro "ha sido altísima" durante el periodo, con una subida del 8% en el trimestre y correcciones superiores al 10% en dos ocasiones, mientras que el precio de la plata se ha derrumbado un 50% desde máximos, algo que hace pensar que "el posicionamiento de partida era altamente especulativo".

Respecto a la deuda pública, la gestora indica que los tipos de interés a corto plazo "han repuntado bruscamente", descontando que la fuerte subida del precio del crudo genere un repunte de la inflación e impulse un cambio en la política monetaria por parte de los bancos centrales.

De esta manera, los mercados descuentan que la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés) retrase los recortes de los tipos de interés hasta la segunda mitad del 2027, frente a los pronósticos de entre dos y tres bajadas durante 2026. En la eurozona, los mercados han pasado de descontar unos tipos estables en torno al 2% a subidas de entre 50 y 75 puntos básicos durante el ejercicio actual.

"Trump es errático e impredecible, pero cada vez que sus decisiones han tenido un impacto negativo en los mercados, particularmente en el de bonos, ha dado marcha atrás en sus exigencias", asegura Ortiz, y agrega que el presidente estadounidense quiere terminar "lo antes posible" la guerra porque está generando mucho rechazo en el país en un año marcado por la celebración de las elecciones intermedias en noviembre.

La gestora ha aprovechado su carta trimestral para señalar que los bancos colocadores de SpaceX, la compañía de Elon Musk, Anthropic y OpenAI "podrían generar hasta 2.000 millones de ingresos [1.711 millones de euros] por estas operaciones" en lo que serán las mayores salidas a Bolsa de la historia.

Ortiz señala que si los fondos pasivos se ven obligados a participar en estas operaciones, si el peso de estas compañías en los índices bursátiles supera al correspondiente a su 'free float' y si la mayor parte de la colocación se reserva a clientes minoristas, "el éxito de dichas OPV está garantizado, sea cual sea el precio".