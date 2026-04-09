Lift AM reunifica sus fondos y socimis con el lanzamiento de su propia gestora

La unificación permitirá a Lift AM reagrupar sus activos privados y lanzar nuevas estrategias bajo su control operativo.

Hasta ahora, Lift AM asesoraba sus fondos a través de una EAF y utilizaba otras gestoras para sus vehículos de inversión.

La nueva gestora está presidida por Francisco López Posadas y tiene a Ana Espárrago como consejera delegada.

La boutique de inversión Lift Asset Management, que tiene más de 500 millones de euros en activos bajo gestión o asesoramiento, reunifica sus fondos y socimis con el lanzamiento de su propia gestora.

Lift Investment Management SGEIC tiene a Francisco López Posadas como presidente y a Ana Espárrago como consejera delegada. Juan Romaní, el director legal de Almagro Capital y socio de Dlau & Lintons, también está en el consejo de administración.

La nueva gestora ya aparece inscrita en el Borme y está pendiente de su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta ahora, Lift AM -especializada en capital riesgo, inmobiliario y estrategias líquidas de value investing con bonos y acciones- contaba con una empresa de asesoramiento financiero (EAF) desde la que asesoraba a los distintos vehículos de inversión bajo su paraguas.

Pero el grupo se apoyaba en otras gestoras para vehiculizar sus estrategias. Por citar varios ejemplos, el fondo Lift Heritage Private Equity está en Abante y su segunda añada, en Alaluz Capital; Lift Professional Services también en Alaluz, y Lift Income Fund en A&G Fondos-Adepa Asset Management.

Además, cuenta con las socimis bajo Almagro Capital (AC Residencial e Inversa Prime), de vivienda inversa para personas mayores, y Smart Kitchens, de restaurantes delivery.

Su intención es reagrupar sus vehículos de activos privados ahora que tienen volumen suficiente para ello, según fuentes del mercado conocedoras, dejando fuera tan sólo el fondo líquido de A&G. Así como lanzar nuevas estrategias a medio plazo ya bajo su control operativo.

Recientemente, Renta 4 ha lanzado un fondo (Renta 4 Private Equity Selección I FCR) que invertirá en una veintena de fondos de capital privado tanto de buyouts como de growth asesorado por Lift, centrado en compañías de Europa y Estados Unidos.