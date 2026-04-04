Joseph Pinto (M&G): "Hay recorrido para crecer en crédito privado porque en Europa está mejor regulado que en EEUU"

La firma apuesta por la diversificación y la inversión a largo plazo como claves para navegar la incertidumbre geopolítica y económica actual.

M&G ha reforzado su posición en España, alcanzando los 8.200 millones bajo gestión y con un fuerte equipo local especializado en inmobiliario y renta fija.

Joseph Pinto, CEO de M&G Investments, destaca que el crédito privado en Europa tiene potencial de crecimiento por una regulación más protectora frente a EEUU.

Cundo hace unas semanas Joseph Pinto, el consejero delegado de M&G Investments, estuvo de visita en Madrid encontrándose con importantes clientes del grupo inversor británico, la crisis del crédito privado y la guerra en Irán acababan de comenzar. Pero ninguno de estos episodios ha hecho mella en un ejecutivo con tanta experiencia a sus espaldas en los mercados financieros.

Tras liderar proyectos como los de Banque Privée Fideuram Wargny, AXA IM o Natixis IM, Pinto exhibe su templanza en M&G desde hace tres años, una de las mayores gestoras de activos de Europa con 430.000 millones de euros bajo gestión, la cual el año pasado logró entradas netas de dinero de casi 9.000 millones.

La firma londinense cumple dos décadas en España y, bajo el mando de Alicia García, ha escalado hasta los 8.200 millones bajo administración en nuestro país. De ese volumen, un 20% son activos institucionales, mientras que la rama de M&G Real Estate maneja más de 1.000 millones en la península ibérica.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Pinto asegura seguir viendo recorrido y potencial al mercado de los activos privados, ya que la regulación europea es más protectora que la estadounidense, país donde se han propiciado la mayoría de corralitos hasta la fecha, y considera que la única clave fiable para navegar por la incertidumbre geopolítica y económica actual es la misma que ha sido siempre: "diversificación y largo plazo".

En diciembre lanzaron sus primeros fondos cotizados (ETF) activos con un respaldo de 400 millones de euros. ¿Cómo ha sido la acogida del mercado?

Estamos todavía muy al principio de nuestra actividad en ETF activos. Pero estamos muy satisfechos con la acogida y ya estamos preparando más lanzamientos en nichos de valor, en renta variable y otros activos. Pero siempre manteniendo nuestro enfoque en gestión activa. La demanda está siendo buena, pero necesitaremos en todo caso doce meses para sacar cualquier conclusión.

El grupo ha adquirido en los últimos años dos gestoras de activos privados, como son BauMont Real Estate Capital para inmobiliario y PCP en crédito privado. ¿Van a seguir comprando gestoras para completar su posición en alternativos no cotizados?

Tenemos unos 90.000 millones de euros en mercados privados sobre un total de 430.000 millones. Nuestros pilares ahora son el real estate y el crédito privado. BeauMont ya ha hecho su primer roadshow global con nuestros comerciales. Ambas han tenido muy buena acogida y son complementarias a las estrategias históricas de M&G en mercados públicos o cotizados.

De momento, estamos contentos con estas dos posiciones. Estamos centrados en integrarlas bien, en lanzar nuevos productos y en levantar capital parar las estrategias ya lanzadas, que no es nada fácil con la alta incertidumbre y las condiciones geopolíticas y económicas que hay ahora en el mundo.

¿Le preocupa la crisis del crédito privado, precisamente ahora que este mercado se estaba abriendo a los inversores minoristas?

Sabemos que los clientes privados están infraponderados en los mercados privados. Estos mercados ofrecen grandes oportunidades de inversión, tantas como los mercados públicos. Es una tendencia estructural de crecimiento y yo creo en ella, pero tiene que hacerse de la manera correcta. Cuando lanzas un producto, has de lanzar el producto correcto en términos de liquidez para los clientes y cumpliendo el marco regulatorio. La regulación europea es clara con los fondos europeos de inversión a largo plazo (Eltif) y da seguridad a la hora de lanzar los productos para con los clientes. También tienes que educar a los clientes y a los vendedores sobre lo que estás vendiendo. Nosotros lanzamos un Eltif 2.0 hace tres años en crédito privado, con una gran campaña de formación, y el producto está bien posicionado y es entendido por los clientes a los que se dirige.

La crisis de Blue Owl está acotada a EEUU y muchos de estos fondos usan apalancamiento para incrementar el rendimiento. En M&G, en el crédito privado, no estamos usando el apalancamiento, somos extremadamente cautelosos. Y, en general, la forma en que los minoristas acceden a los activos privados en EEUU respecto a Europa es muy diferente. Europa está altamente regulada. La regulación en EEUU es más amplia para que los productos se lancen más rápidamente como si fueran un fondo de mercado público. El marco europeo es más protector.

El crecimiento del negocio en España refleja los recursos que estamos poniendo en el país

¿Qué representa España para M&G?

A cierre de septiembre, Europa continental era el primer contribuidor a las entradas netas de dinero de lejos. Es estratégica para nosotros. Tenemos un equipo local de inmobiliario muy potente en España, y necesitas equipos así para invertir en los mejores activos. También tenemos especialistas de inversión en España -sobre todo, en renta fija- apoyando a los equipos de ventas locales cuando van a ver a clientes. El crecimiento del negocio en España refleja los recursos que estamos poniendo en el país.

¿Qué le parecen los avances de la cuenta personal de ahorro e inversión que promueve la UE?

Sabemos que necesitamos más inversores en Europa, poniendo el dinero en inversiones productivas a largo plazo. Pero llevará tiempo para hacerlo efectivo. Hay que dar confianza a los consumidores de que pueden invertir a largo plazo. La industria de gestión de activos colabora estrechamente con los gobiernos y está haciendo una gran campaña de formación, tanto en mercados públicos como privados. En particular, sobre el debate abierto sobre los ETF y su inclusión o no, los jóvenes prefieren los ETF porque puede hacer trading con ellos muy rápido desde su smartphone, y creemos que hay ofrecerlos a los clientes.

¿Van a lanzar fondos de criptomonedas?

Estamos estudiando y analizando formas y beneficios de los fondos de criptos, pero no es nuestra prioridad ahora. Otra cosa distinta es la tokenización de activos tradicionales (acciones o bonos), porque eso va de digitalizar activos y hacerle la vida más fácil y simple a los inversores en su compraventa y darle más transparencia en sus costes y rendimientos. Y la tokenización sí es un proceso.

¿Qué cartera le recomendaría a un inversor que quisiera entrar hoy en el mercado, con guerras en Irán o Ucrania, aranceles crecientes y una Administración Trump muy voluble?

Lo primero que le decimos a los inversores es que no sobrereaccionen en el corto plazo, que no entren en pánico. Somos inversores fundamentales de largo plazo. Es cierto que el mundo se ha vuelto más complicado y complejo de entender, quizá con más inflación, sectores en peligro, etc, pero como sucedió con la Covid o con los aranceles de Trump, también se abren oportunidades de inversión. Por lo que la diversificación es clave. No pongas todos los huevos en la misma cesta, que es como decir no inviertas sólo en la bolsa de EEUU, en Wall Street, en los Siete Magníficos de la tecnología digital. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas capacidades activas en Europa, Asia y los mercados emergentes, regiones que complementan muy bien a EEUU.

¿Es partidario del lema que se ha instalado ahora en los mercados de 'Sell America'?

Es cierto que el mayor universo de inversión es EEUU, pero también que, en el índice global de bolsa, EEUU ha llegado a pesar un 75% por el crecimiento de los gigantes digitales y, si lo replicabas tal cual, era demasiada exposición a EEUU. En resumen, EEUU tiene que estar en cartera, pero no tienes por qué estar tan sobreexpuesto a EEUU. Diversificar por activos y por geografías, con Europa, Asia y emergentes.

¿Cómo cree que lo hará el próximo presidente de la Fed, Kevin Warsh?

Es extremadamente importante que la Fed sea independiente, es muy útil para los mercados y la economía. Espero que el nuevo presidente de la Fed mantenga esta disciplina de independencia.