Rothschild & Co completa su apuesta por España con la filial de activos privados Five Arrows

Five Arrows gestiona más de 31.000 millones de euros y da servicio principalmente a grandes clientes de banca privada en España.

La nueva filial será la séptima sucursal de Five Arrows en el mundo y la cuarta en Europa, sumándose a París, Londres y Luxemburgo.

Rothschild & Co lanza en España su filial de activos privados Five Arrows, completando así sus cuatro líneas de negocio en el país.

El grupo Rothschild & Co cierra el cuadrado de su ofensiva en España trayendo de pleno derecho su cuarta y última línea de negocio: el brazo de inversión en activos privados Five Arrows.

Rothschild & Co ya operaba en nuestro país desde hace muchos años con su banca corporativa y de inversión (activa desde 1988 y liderada por Íñigo Pañeda desde hace década y media), y con su gestora de activos (capitaneada por Lorenzo Gallardo).

Después de un lustro, también funciona con su filial de banca privada y gestión de altos patrimonios, que tiene al frente a Hugo Martín. Esta pata, que primero estuvo entre 2006 y 2009 y luego volvió en 2021, trabaja con clientes de más de cinco millones de euros.

En lo que respecta a su plataforma de inversiones alternativas, sus fondos de capital riesgo y deuda privada ya se distribuían en nuestro país desde su posición legal en Francia.

No obstante, ahora los Rothschild ultiman el registro en CNMV de Five Arrows Managers SAS Sucursal en España, que ya aparece inscrita en el Borme.

Según este directorio, la nueva filial servirá para gestionar carteras, comercializar fondos de inversión alternativos y asesorar en materia de inversión.

Esta será la séptima sucursal de Five Arrows en el mundo y la cuarta en Europa.

En el Viejo Continente también tiene presencia física en París, Londres y Luxemburgo, y fuera de las fronteras europeas sus oficinas llegan hasta Estados Unidos con ubicación en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Five Arrows gestiona más de 31.000 millones de euros a través de estrategias como capital riesgo, deuda privada (direct lending, préstamos sindicados, etc) o fondos multigestores.

Fuentes conocedoras señalan que da servicio, sobre todo, a los grandes clientes de banca privada del grupo, que en España se canalizan por la agencia de valores Rothschild & Co Wealth Management Spain que dirige Martín.

Desde París, Five Arrows ya había comercializado para este colectivo los fondos Principal Investments I Continuation Fund, Principal Investments II, Principal Investments III, Secondary Opportunities (FASO) IV and Arolla Co-Investment Fund, y el William Co-Invest.